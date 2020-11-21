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Кобахидзе: у "Грузинской мечты" будет 90 депутатских мандатов

photo: Irakli Kobakhidze / FB
Политика
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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (40)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201121/250127595/Kobakhidze-u-Gruzinskoy-mechty-budet-90-deputatskikh-mandatov.html

По прогнозам правящей партии, оппозиционное "Единое национальное движение" получит 36 мест в парламенте

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе утверждает, что по итогам парламентских выборов 2020 его партия получила 90 из 150 депутатских мандатов.

В субботу в Грузии прошел второй тур выборов в парламент – граждане выбирали депутатов от 17 одномандатных округов. В бюллетенях были указаны имена двух кандидатов, которые показали лучшие результаты в первом туре.

Выборы проходили на фоне бойкота оппозиции, которая считает выборы сфальсифицированными. Оппозиционные партии официально сняли своих кандидатов, но в бюллетене они все равно остались – законодательство не предусматривает отказа на этом этапе.

"У нас есть предварительные результаты выборов. Как и ожидалось, все 17 кандидатов "Грузинской мечты" получили депутатские мандаты. Соответственно, "Грузинская мечта" будет представлена в парламенте 90 депутатами. А среди оппозиции места распределились следующим образом: 36 мандатов у "Единого национального движения", 5 – у "Европейской Грузии", по 4 мандата – у партий "Лело", "Стратегия Агмашенебели", "Альянса патриотов" и "Гирчи", у партии "Граждане" – 2 мандата и у "Лейбористской партии" – 1", – сказал Кобахидзе.

По его словам, у партии "Грузинская мечта" будет преимущественное большинство, а в парламенте будет девять партий, что является прогрессом в развитии грузинской демократии.

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (40)


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