Кандидаты от правящей партии победили во всех 17 округах во втором туре выборов в Грузии

Несмотря на заявление оппозиции о том, что она в выборах не участвует, и призывы к своим сторонникам игнорировать выборы, ее кандидаты все же получили от 5% до 12% голосов

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" одержали победу во всех 17 округах, набрав более 85% голосов каждый, об этом говорится в предварительных итогах выборов на сайте ЦИК.

Больше всех набрал кандидат от "Грузинской мечты" Ираклий Чиковани в округе Зугдиди, набрав 94,06% голосов избирателей, а меньше всех – Нино Лацабидзе в округе Рустави-Гардабани, за которую отдали голоса 87,65% избирателей.

Несмотря на заявление оппозиции о том, что она в выборах не участвует, и призывы к своим сторонникам игнорировать выборы, ее кандидаты все же получили от 5% до 12% голосов.

Второй тур выборов проходил при очень низкой явке – голосовать на участки пришли всего 26,29% избирателей.

Результаты выборов в Тбилиси: