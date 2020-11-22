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Правящая партия Грузинская мечта отмечает завершение парламентских выборов 2020

Кандидаты от правящей партии победили во всех 17 округах во втором туре выборов в Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (41)
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Несмотря на заявление оппозиции о том, что она в выборах не участвует, и призывы к своим сторонникам игнорировать выборы, ее кандидаты все же получили от 5% до 12% голосов

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" одержали победу во всех 17 округах, набрав более 85% голосов каждый, об этом говорится в предварительных итогах выборов на сайте ЦИК.

Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны - переносные урны для голосования
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Второй тур выборов в Грузии: как все было – подробности

Больше всех набрал кандидат от "Грузинской мечты" Ираклий Чиковани в округе Зугдиди, набрав 94,06% голосов избирателей, а меньше всех – Нино Лацабидзе в округе Рустави-Гардабани, за которую отдали голоса 87,65% избирателей.

Несмотря на заявление оппозиции о том, что она в выборах не участвует, и призывы к своим сторонникам игнорировать выборы, ее кандидаты все же получили от 5% до 12% голосов.

Второй тур выборов проходил при очень низкой явке – голосовать на участки пришли всего 26,29% избирателей.

Результаты выборов в Тбилиси:

Округ Явка, % Подсчитано участков, % Кандидат от   партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Кандидат от оппозиции
Мтацминда-Крцаниси  22,44% 88% Бека Одишария — 91,51% Шалва Шавгулидзе ("Европейская Грузия") — 8,49%
Ваке 21,68% 93% Нодар Турдзеладзе — 93,7% Элене Хоштария ("Европейская Грузия") — 6,3%
Сабуртало 21,07% 73% Давид Сергеенко — 89,97% Алеко Элисашвили ("Граждане") —10,03%
Исани 21,55% 56% Каха Кахишвили — 92,74% Хатия Деканоидзе ("Единое национальное движение") — 7,26%
Самгори 22,77% 33% Созар Субари — 88,19% Леван Хабеишвили ("Единое национальное движение") — 11,81%
Дидубе-Чугурети 25,02% 71% Георгий Вольский — 89,66% Зураб Джапаридзе ("Гирчи") — 10,34%
Надзаладеви 20,04% 51% Михаил Кавелашвили — 91,14% Щалва Нателашвили ("Лейбористкая партия") — 8,86%
Глдани 20,5% 89% Леван Кобиашвили — 89,22% Ника Мелия ("Единое национальное движение") — 10,78%

Результаты выборов в регионах:

Округ Явка, % Подсчитано участков, % Кандидат от партии "Грузинская мечта демократическая Грузия" Кандидат от "Единого национального движения"
Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи 33,72% 79% Ираклий Кадагишвили — 89,67% Георгий Ботковели — 10,33%
Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги 32,49% 89% Шалва Кереселидзе — 93,23% Цезарь Чочели — 7,75%
Рустави, Гардабани 29,23% 54% Нино Лацабидзе — 87,65% Давид Киркитадзе — 12,35%
Хашури, Карели 33,21% 78% Заал Дугладзе — 91,04% Нато Чхеидзе — 8,96%
Зестафони, Ткибули, Терджола, Багдати 34,51% 78% Бежан Накадзе — 91,87% Каха Гецадзе — 8,13%
Кутаиси 21,83% 37% Заза Ломинадзе — 93,6% Григол Вашадзе — 8,54%
Зугдиди 28,58% 42% Ираклий Чиковани — 94,06% Малхаз Джалагония — 5,94%
Батуми 24,35% 40% Ресан Концелидзе — 88,47% Леван Варшаломидзе — 11,53%
Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло 39,29% 52% Анзор Болквадзе — 88,73% Миша Болквадзе — 11,27%
Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (41)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы


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