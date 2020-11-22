Кандидаты от правящей партии победили во всех 17 округах во втором туре выборов в Грузии

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" одержали победу во всех 17 округах, набрав более 85% голосов каждый, об этом говорится в предварительных итогах выборов на сайте ЦИК.
Больше всех набрал кандидат от "Грузинской мечты" Ираклий Чиковани в округе Зугдиди, набрав 94,06% голосов избирателей, а меньше всех – Нино Лацабидзе в округе Рустави-Гардабани, за которую отдали голоса 87,65% избирателей.
Несмотря на заявление оппозиции о том, что она в выборах не участвует, и призывы к своим сторонникам игнорировать выборы, ее кандидаты все же получили от 5% до 12% голосов.
Второй тур выборов проходил при очень низкой явке – голосовать на участки пришли всего 26,29% избирателей.
Результаты выборов в Тбилиси:
|Округ
|Явка, %
|Подсчитано участков, %
|Кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
|Кандидат от оппозиции
|Мтацминда-Крцаниси
|22,44%
|88%
|Бека Одишария — 91,51%
|Шалва Шавгулидзе ("Европейская Грузия") — 8,49%
|Ваке
|21,68%
|93%
|Нодар Турдзеладзе — 93,7%
|Элене Хоштария ("Европейская Грузия") — 6,3%
|Сабуртало
|21,07%
|73%
|Давид Сергеенко — 89,97%
|Алеко Элисашвили ("Граждане") —10,03%
|Исани
|21,55%
|56%
|Каха Кахишвили — 92,74%
|Хатия Деканоидзе ("Единое национальное движение") — 7,26%
|Самгори
|22,77%
|33%
|Созар Субари — 88,19%
|Леван Хабеишвили ("Единое национальное движение") — 11,81%
|Дидубе-Чугурети
|25,02%
|71%
|Георгий Вольский — 89,66%
|Зураб Джапаридзе ("Гирчи") — 10,34%
|Надзаладеви
|20,04%
|51%
|Михаил Кавелашвили — 91,14%
|Щалва Нателашвили ("Лейбористкая партия") — 8,86%
|Глдани
|20,5%
|89%
|Леван Кобиашвили — 89,22%
|Ника Мелия ("Единое национальное движение") — 10,78%
Результаты выборов в регионах:
|Округ
|Явка, %
|Подсчитано участков, %
|Кандидат от партии "Грузинская мечта демократическая Грузия"
|Кандидат от "Единого национального движения"
|Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи
|33,72%
|79%
|Ираклий Кадагишвили — 89,67%
|Георгий Ботковели — 10,33%
|Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги
|32,49%
|89%
|Шалва Кереселидзе — 93,23%
|Цезарь Чочели — 7,75%
|Рустави, Гардабани
|29,23%
|54%
|Нино Лацабидзе — 87,65%
|Давид Киркитадзе — 12,35%
|Хашури, Карели
|33,21%
|78%
|Заал Дугладзе — 91,04%
|Нато Чхеидзе — 8,96%
|Зестафони, Ткибули, Терджола, Багдати
|34,51%
|78%
|Бежан Накадзе — 91,87%
|Каха Гецадзе — 8,13%
|Кутаиси
|21,83%
|37%
|Заза Ломинадзе — 93,6%
|Григол Вашадзе — 8,54%
|Зугдиди
|28,58%
|42%
|Ираклий Чиковани — 94,06%
|Малхаз Джалагония — 5,94%
|Батуми
|24,35%
|40%
|Ресан Концелидзе — 88,47%
|Леван Варшаломидзе — 11,53%
|Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло
|39,29%
|52%
|Анзор Болквадзе — 88,73%
|Миша Болквадзе — 11,27%