Кандидат набрал 154%: ЦИК Грузии объяснил завышенные проценты по итогам выборов

Ранее на сайте ЦИК Грузии появились первые предварительные данные, согласно которым несколько кандидатов от правящей партии набрали более 100% голосов

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии объяснила появление на сайте первых данных, согласно которым у кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" было более 100% голосов, техническим сбоем программы.

В субботу вечером ЦИК Грузии обнародовал первые предварительные данные, согласно которым кандидаты от правящей партии выиграли выборы, набрав более 100% голосов. Один из кандидатов даже смог набрать 154%. Однако буквально через пять минут данные исчезли. Ряд СМИ успели сделать скриншоты, и теперь эти цифры гуляют по соцсетям.

"В ходе публикации результатов на сайте results.cec.gov.ge был зафиксирован технический/программный сбой в программе для внутреннего пользования. Возможно, имело место какое-то внешнее вмешательство", – говорится в заявлении.

На данный момент ЦИК Грузии публикует предварительные данные итогов вторых туров мажоритарных выборов в 17 округах в специальном файле, на сайте же results.cec.gov показываются только протоколы.