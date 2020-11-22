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Выборы 21 ноября 2020 года. Брифинг в ЦИК Грузии

Кандидат набрал 154%: ЦИК Грузии объяснил завышенные проценты по итогам выборов

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (41)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201122/250129165/Kandidat-nabral-154-TsIK-Gruzii-obyasnil-zavyshennye-protsenty-po-itogam-vyborov.html

Ранее на сайте ЦИК Грузии появились первые предварительные данные, согласно которым несколько кандидатов от правящей партии набрали более 100% голосов

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии объяснила появление на сайте первых данных, согласно которым у кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" было более 100% голосов, техническим сбоем программы.

Правящая партия Грузинская мечта отмечает завершение парламентских выборов 2020
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Кандидаты от правящей партии победили во всех 17 округах во втором туре выборов в Грузии

В субботу вечером ЦИК Грузии обнародовал первые предварительные данные, согласно которым кандидаты от правящей партии выиграли выборы, набрав более 100% голосов. Один из кандидатов даже смог набрать 154%. Однако буквально через пять минут данные исчезли. Ряд СМИ успели сделать скриншоты, и теперь эти цифры гуляют по соцсетям.

"В ходе публикации результатов на сайте results.cec.gov.ge был зафиксирован технический/программный сбой в программе для внутреннего пользования. Возможно, имело место какое-то внешнее вмешательство", – говорится в заявлении

На данный момент ЦИК Грузии публикует предварительные данные итогов вторых туров мажоритарных выборов в 17 округах в специальном файле, на сайте же results.cec.gov показываются только протоколы.

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (41)
Теги:
Парламентские выборы, ЦИК Грузии


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