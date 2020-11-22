На сайте ЦИК Грузии появились предварительные результаты второго тура выборов

Согласно опубликованным данным ЦИК, каждый кандидат от "Грузинской мечты" набрал более 85% голосов избирателей во втором туре

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. По предварительным данным, утром в воскресенье опубликованным на сайте ЦИК Грузии, кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" побеждают во всех 17 мажоритарных округах, набирая более 85% голосов каждый.

Несмотря на заявление оппозиции о том, что она в выборах не участвует, и призывы к своим сторонникам игнорировать выборы, ее кандидаты все же получили от 5% до 12% голосов.

В Грузии в субботу состоялся второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах. Парламентские выборы прошли в стране 31 октября по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной.

Второй тур выборов проходил при очень низкой явке – голосовать на участки пришли всего 26,29% избирателей - 562 664 гражданина Грузии.