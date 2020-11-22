На выборах мэра Кутаиси победил кандидат от "Грузинской мечты"

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии на утро 22 ноября, кандидат от партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Иосеб Хахалеишвили побеждает в втором туре выборов мэра Кутаиси.

Оппозиционные партии страны заявили, что бойкотируют второй тур выборов в Грузии, включая голосование в Кутаиси.

Он получил 29 911 голосов избирателей - 92,02%, а кандидат от "Единого Национального движения" Григол Шушания - 2 595 голосов – это 7,98%. В Кутаиси подсчитаны результаты голосования на всех 130 избирательных участков.

Выборы мэра Кутаиси проходили параллельно со вторым тура голосования по кандидатам в парламент Грузии. В Кутаиси кандидат от "Грузинской мечты" Заза Ломинадзе побеждает с 91,9% голосов, обойдя кандидата от "Единого национального движения" Григола Вашадзе, который набрал 8,1%.

Явка на выборах в Кутаиси составила 21,83%