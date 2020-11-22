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Второй тур выборов - предвыборный баннер партии Грузинская мечта. Женщина на остановке в маске

"Грузинская мечта" побеждает во втором туре выборов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (47)
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Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались и набрали от 5 до 12%

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии Грузии, во всех 17 одномандатных округах, где накануне прошел второй тур выборов, а также на выборах мэра Кутаиси побеждают кандидаты от правящей партии, об этом на брифинге заявила и. о. пресс-спикера ЦИК Натия Иоселиани.

Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны - переносные урны для голосования
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Кандидаты от оппозиционных партий сразу же после опубликования результатов первого тура выборов заявили о своем отказе участвовать во втором туре и не признают результатов парламентских выборов.

Избиратели выбирали из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре, который состоялся 31 октября. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались и набрали от 5 до 12%.

Что касается выборов мэра Кутаиси, то здесь лидирует кандидат правящей партии Иосеб Хахалеишвили. За него проголосовали 29 911 избирателей – 92.02%. Кандидат от "Единого национального движения" Григол Шушания набрал – 7.98%, это 2 595 голосов.

Натия Иоселиани, брифинг в ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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Активность избирателей во втором туре составила 26.29%, тем самым в голосовании приняли участие 562 266 избирателей. Самыми активными были избиратели округа Хуло-Шуахеви-Кеда-Хелвачаури, где явка составила 39.29%.

Всего к этому моменту в ЦИК поступило 15 жалоб, каждая из которых находится в процессе рассмотрения окружными комиссиями. С содержанием жалоб можно ознакомиться в отдельной графе на сайте Центральной избирательной комиссии.

Окончательные результаты выборов станут известны не позднее 10 декабря.

Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (47)


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