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Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года

Задержанных в Батуми активистов организации "Альтернатива" освободили

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (98)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201122/250130585/Zaderzhannykh-v-Batumi-aktivistov-organizatsii-Alternativa-osvobodili.html

Накануне члены организации "Альтернатива" у здания областной избирательной комиссии Батуми устроили "коридоры позора" представителям избирательных округов

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Всех пятерых активистов неправительственной организации "Альтернатива", задержанных накануне в Батуми во время акции протеста у здания областной комиссии, освободили под расписку.

Второй тур парламентских выборов по одномандатным округам прошел в субботу в Грузии на фоне продолжающегося политического кризиса в стране и бойкота голосования со стороны всех оппозиционных партий, которые считают их сфальсифицированными. Они официально сняли своих кандидатов, но в бюллетенях они все равно остались – законодательство не предусматривает отказа на этом этапе.

Патрульная полиция - полицейские на дежурстве
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Молодежная НПО устроила "коридор позора" у окружной комиссии в Батуми, есть задержанные

"Нас задержали пятерых, сказали, что мы задержаны по административному правилу из-за неповиновения и оскорбления полиции, однако нас освободили через 2-3 часа после задержания", - сказала основательница организации Хатуна Беридзе журналистам.

Накануне члены организации "Альтернатива" у здания областной избирательной комиссии Батуми устроили "коридоры позора" представителям избирательных округов, которые заносили итоговые протоколы и бюллетени.

Члены организации заявляют, что они решили устроить коридоры самостоятельно и больше часа скандировали "рабы" и "предатели".

По словам руководителя Департамента полиции Аджарии Константине Ананишвили, данные лица были задержаны за административные нарушения, так как участники акции не повиновались требованиям полиции соблюдать соцдистанцию и не мешать представителям избирательных округов.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (98)


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