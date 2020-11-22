Задержанных в Батуми активистов организации "Альтернатива" освободили

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Всех пятерых активистов неправительственной организации "Альтернатива", задержанных накануне в Батуми во время акции протеста у здания областной комиссии, освободили под расписку.

Второй тур парламентских выборов по одномандатным округам прошел в субботу в Грузии на фоне продолжающегося политического кризиса в стране и бойкота голосования со стороны всех оппозиционных партий, которые считают их сфальсифицированными. Они официально сняли своих кандидатов, но в бюллетенях они все равно остались – законодательство не предусматривает отказа на этом этапе.

"Нас задержали пятерых, сказали, что мы задержаны по административному правилу из-за неповиновения и оскорбления полиции, однако нас освободили через 2-3 часа после задержания", - сказала основательница организации Хатуна Беридзе журналистам.

Накануне члены организации "Альтернатива" у здания областной избирательной комиссии Батуми устроили "коридоры позора" представителям избирательных округов, которые заносили итоговые протоколы и бюллетени.

Члены организации заявляют, что они решили устроить коридоры самостоятельно и больше часа скандировали "рабы" и "предатели".

По словам руководителя Департамента полиции Аджарии Константине Ананишвили, данные лица были задержаны за административные нарушения, так как участники акции не повиновались требованиям полиции соблюдать соцдистанцию и не мешать представителям избирательных округов.