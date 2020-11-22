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Парламентские выборы в Грузии - второй тур. 21 ноября 2020 года

"Многонациональная Грузия" оценила второй тур выборов в парламент страны

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (47)
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Представители "Многонациональной Грузии" ведут мониторинг тех избирательных округов, где компактно проживают этнические меньшинства

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Второй тур парламентских выборов в Грузии прошел в мирной обстановке, однако не был конкурентным, поскольку кандидаты от оппозиции отказались от участия в нем, к такому заключению пришло общегражданское движение "Многонациональная Грузия", наблюдатели которой следили за ходом голосования.

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии Грузии, во всех 17 одномандатных округах, где накануне прошел второй тур выборов, а также на выборах мэра Кутаиси побеждают кандидаты от правящей партии.

Второй тур выборов - предвыборный баннер партии Грузинская мечта. Женщина на остановке в маске
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Грузинская мечта" побеждает во втором туре выборов

Как говорится в отчете организации, наблюдатели зафиксировали несколько фактов мобилизации избирателей перед голосованием координаторами партий, однако члены избирательных комиссий учли замечания и исправили недостатки. Представители "Многонациональной Грузии" ведут мониторинг тех избирательных округов, где компактно проживают этнические меньшинства.

В целом, было зафиксировано несколько фактов угроз и запугивания избирателей, нарушений при регистрации избирателя, нарушений процедуры тайны голосования, попытки проголосовать за другое лицо и присутствия на участке постороннего лица.

В частности, на избирательном участке (№10.15.36) в Лагодехи избиратель пытался принять участие в выборах с чужим удостоверением личности. После того, как этот факт был раскрыт, его не допустили к выборам.

Еще на одном из участков в процессе подсчета голосов и подведения итогов были проигнорированы правила процедуры перед вскрытием урны для голосования.

Парламентские выборы в Грузии - второй тур. 21 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
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"Многонациональная Грузия" активно участвует в продвижении прозрачности выборов и эффективном внедрении избирательных процедур в стране с 2003 года. За это время организация провела мониторинг всех выборов в Грузии.

Наблюдательная миссия второго тура выборов финансируется Национальным фондом за демократию (National Endowment for Democracy - NED).

Кандидаты от оппозиционных партий сразу же после опубликования результатов первого тура выборов заявили о своем отказе участвовать во втором туре и не признают результатов парламентских выборов.

Избиратели выбирали из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре, который состоялся 31 октября. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались и набрали от 5 до 12%.

Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (47)


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