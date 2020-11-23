Представительство ЕС в Грузии: стране нужен эффективный парламент

Дипломаты выразили надежду, что политические партии смогут преодолеть различия, существующие между ними, чтобы все избранные члены заняли свое место в парламенте

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Грузии нужен эффективный парламент, как центральный форум для политических дебатов, где, в соответствии с нашими общими обязательствами, предусмотренными Соглашением об ассоциации, все партии будут работать вместе для проведения реформ, говорится в заявлении представительства ЕС, комментируеющем второй тур выборов в парламент Грузии.

После объявления предварительных результатов парламентских выборов 2020 года Делегация ЕС в Грузии совместно с главами миссий стран ЕС, аккредитованных в Грузии подтвердили свою поддержку совместного заявления международных наблюдателей, опубликованного после первого тура, и ожидают окончательного отчета ОБСЕ / БДИПЧ, включая рекомендации по прошедшим выборам.

Кроме того, дипломаты встревожены тем недоверием, которое повлияло на избирательный процесс, а также тем, что кандидаты от оппозиции не приняли участия во втором туре.

"Мы надеемся и ожидаем, что все политические партии смогут преодолеть различия, существующие между ними, чтобы все избранные члены парламента, несмотря на их разные оценки избирательного процесса, заняли свое место в парламенте. Мы призываем членов парламента использовать мандаты, данные им гражданами Грузии, для обсуждения нерешенных политических вопросов и создания лучшей основы для будущих выборов посредством амбициозных избирательных и судебных реформ", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что парламент также должен в полной мере исполнить свою роль в решении существующих чрезвычайных вызовов в области здравоохранения и социально-экономического развития, перед лицом которых страна оказалась из-за пандемии.

В заявлении так же отмечено, что представительство осуждает любое проявление насилие в адрес граждан, имеющих право на мирные собрания и свободу слова. ЕС призывает все стороны воздерживаться от провокационных действий, а власти - поддерживать верховенство закона, в том числе путем проведения достоверного и оперативного расследования любых обвинений.

"Сегодня большая ответственность возлагается как на лидеров большинства, так и на оппозиционных лидеров, по поиску общего языка для достижения общей цели, которая позволит Грузии эффективно идти по демократическому пути и реализовывать европейскую повестку дня в интересах Грузии, ее граждан и отношений между ЕС и Грузией. Европейский Союз по-прежнему готов помочь Грузии в этих усилиях", - говорится в заявлении.

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии Грузии, во всех 17 одномандатных округах, где накануне прошел второй тур выборов, а также на выборах мэра Кутаиси побеждают кандидаты от правящей партии. Кандидаты от оппозиционных партий сразу же после опубликования результатов первого тура выборов заявили о своем отказе участвовать во втором туре и не признают результатов парламентских выборов.

Оппозиция в Грузии после 31 октября не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.

В пятницу послы Евросоюза и США Карл Харцель и Келли Дегнан встретились с лидерами оппозиционных партий. Это была своего рода подготовка к третьему раунду переговоров между оппозицией и правящей партией.

Точная дата проведения третьего раунда переговоров пока не известна.