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ნათია მეზვრიშვილი

Глава администрации правительства Грузии покинула пост

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (134)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201123/250137109/Glava-administratsii-pravitelstva-Gruzii-pokinula-post.html

Натия Мезвришвили поблагодарила всех, с кем ей довелось работать не один год, в особенности премьер-министра Георгия Гахария

ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. Глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили приняла решение покинуть публичную службу и ушла с занимаемой должности главы правительственной администрации.

Флаг над зданием правительственной администрации Грузии
SPUTNIK / LEVAN AVLABRELI
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Мезвришвили проработала в этой должности чуть больше года. Главой администрации правительства она стала 2 октября 2019 года.

"После 13 лет чрезвычайно интересной и полной вызовов деятельности сегодня я оставила государственную службу. Хочу поблагодарить каждого государственного служащего, с которым я провела много лет. Спасибо всем - в правительстве, парламенте, политике или за ее пределами, международным партнерам, НПО, журналистам и всем, с кем я сотрудничала в этот период", - написала Мезвришвили на своей странице в соцсети Facebook.

Особую благодарность Мезвришвили выразила премьеру Георгию Гахария, который, по ее словам, поверил в нее, когда она была ему совершенно незнакомым человеком.

"Особое спасибо Гахария за то, что он выразил доверие совершенно незнакомому ему человеку и дал мне возможность делать много хороших дел. Я надеюсь, что где бы я ни была, я смогу делать добрые дела для прогресса и успеха страны", - отметила Мезвришвили.

35-летняя Мезвришвили юрист по образованию. У нее многолетний опыт работы в прокуратуре, на разных ведущих позициях.

Уже с 2017-2019 годах она была заместителем министра внутренних дел.

19 сентября 2019 года заняла должность начальника Аппарата премьер-министра Грузии. А спустя месяц, в октябре, стала главой всей администрации правительства.

Темы:
Правительство Грузии (134)


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