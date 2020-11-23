Системного локдауна в Грузии не будет - вице-премьер

Правительство продолжает делать ставку на точечные ограничения, но по каким точкам будет наносить удар, пока не определилось

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Правительство Грузии не сможет объявить системный локдаун, такую возможность исключают экономическая ситуация и социальное положение населения, об этом заявила вице-премьер - министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили в эфире телеканала Imedi.

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Вместе с тем министр подчеркнула, что активно идет работа над расширением ареала точечных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

"Сегодня у нас приблизительно 4 тысячи случаев. Мы все понимаем, что такая растущая динамика негативно отразится в том числе и на экономике. Поэтому первейшей задачей является как можно скорее замедлить распространение эпидемии. Тем самым мы дадим возможность нашему населению, торговым сетям и бизнесу работать в обычном режиме, что необходимо для экономического усиления", - заявила Цкитишвили.

При этом министр отметила, что пока точно не определено, какие именно точечные ограничения будут введены.

"Когда мы говорим о сокращении мобильности, мы имеем в виду, что это может быть сокращение рабочих часов, ограничения определенной деятельности в определенные дни, а также может быть остановка общественного транспорта в отдельных городах", - заявила Цкитишвили.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались более 1 012 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.