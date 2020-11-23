20:51 23 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Первый вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили

Системного локдауна в Грузии не будет - вице-премьер

photo: Government of Georgia / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (225)
17401
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201123/250138845/Sistemnogo-lokdauna-v-Gruzii-ne-budet---vitse-premer.html

Правительство продолжает делать ставку на точечные ограничения, но по каким точкам будет наносить удар, пока не определилось

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Правительство Грузии не сможет объявить системный локдаун, такую возможность исключают экономическая ситуация и социальное положение населения, об этом заявила вице-премьер - министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили в эфире телеканала Imedi.

Ситуация под контролем: руководители клиник отчитались перед главой правительства Грузии>>

Вместе с тем министр подчеркнула, что активно идет работа над расширением ареала точечных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

"Сегодня у нас приблизительно 4 тысячи случаев. Мы все понимаем, что такая растущая динамика негативно отразится в том числе и на экономике. Поэтому первейшей задачей является как можно скорее замедлить распространение эпидемии. Тем самым мы дадим возможность нашему населению, торговым сетям и бизнесу работать в обычном режиме, что необходимо для экономического усиления", - заявила Цкитишвили.

Покупатели в масках в торговом центре. Снятие ограничений и открытие магазинов, кафе и ресторанов в столице Грузии
© Sputnik / Viktor Kaminsky
В правительстве обсуждают ограничение работы торговых центров

При этом министр отметила, что пока точно не определено, какие именно точечные ограничения будут введены.

"Когда мы говорим о сокращении мобильности, мы имеем в виду, что это может быть сокращение рабочих часов, ограничения определенной деятельности в определенные дни, а также может быть остановка общественного транспорта в отдельных городах", - заявила Цкитишвили.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались более 1 012 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (225)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Православные верующие отмечают праздник Гиоргоба в соборе Кашвети 23 ноября 2020 года
Как в Грузии отмечают "Гиоргоба" на фоне пандемии коронавируса - фото
В грузинском храме Москвы спустя 100 лет снова зазвонили колокола - видео
В грузинском храме в Москве спустя 100 лет вновь зазвонили колокола - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться