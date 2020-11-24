Попхадзе вышел из партии "Наша Грузия – Альянс солидарности"

Гедеван Попхадзе в свое время вышел из "Грузинской мечты", теперь вышел из "Альянса солидарности", к какому берегу прибиться дальше, политик еще не решил

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Депутат пока действующего парламента Грузии Гедеван Попхадзе покинул партию "Наша Грузия - Альянс солидарности", одним из создателей которой сам и являлся. Информацию подтверждает пресс-служба партии.

Конкретные причины ухода Попхадзе не называются.

Оппозиционная партия "Наша Грузия - Альянс солидарности" была создана 7 июня 2020 года бывшими членами правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", покинувшими ее в конце 2019 года. Ее ядро составляли депутаты парламента Мариам Джаши, Леван Гогичаишвили, Гедеван Попхадзе и Бека Нацвлишвили, а также член сакребуло (горсовет) Тбилиси Джаба Джишкариани.

На прошедших парламентских выборах партии достался номер "19". "Наша Грузия - Альянс солидарности" не набрал достаточного количества голосов избирателей и остался за пределами парламента.

В начале сентября лидеры партии Гедеван Попхадзе, Леван Гогичаишвили и Джаба Джишкариани переболели коронавирусом. После двухнедельной паузы политики вернулись к активной предвыборной кампании, но помочь своей партии пройти в парламент не смогли.