14:07 24 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Гедеван Попхадзе

Попхадзе вышел из партии "Наша Грузия – Альянс солидарности"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (176)
72 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/08/249652966.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201124/250145576/Popkhadze-vyshel-iz-partii-Nasha-Gruziya--Alyans-solidarnosti.html

Гедеван Попхадзе в свое время вышел из "Грузинской мечты", теперь вышел из "Альянса солидарности", к какому берегу прибиться дальше, политик еще не решил

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Депутат пока действующего парламента Грузии Гедеван Попхадзе покинул партию "Наша Грузия - Альянс солидарности", одним из создателей которой сам и являлся. Информацию подтверждает пресс-служба партии.

Бидзина Иванишвили
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Бывшие сторонники Иванишвили начали подготовку к выборам

Конкретные причины ухода Попхадзе не называются.

Оппозиционная партия "Наша Грузия - Альянс солидарности" была создана 7 июня 2020 года бывшими членами правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", покинувшими ее в конце 2019 года. Ее ядро составляли депутаты парламента Мариам Джаши, Леван Гогичаишвили, Гедеван Попхадзе и Бека Нацвлишвили, а также член сакребуло (горсовет) Тбилиси Джаба Джишкариани.

На прошедших парламентских выборах партии достался номер "19". "Наша Грузия - Альянс солидарности" не набрал достаточного количества голосов избирателей и остался за пределами парламента.

В начале сентября лидеры партии Гедеван Попхадзе, Леван Гогичаишвили и Джаба Джишкариани переболели коронавирусом. После двухнедельной паузы политики вернулись к активной предвыборной кампании, но помочь своей партии пройти в парламент не смогли.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (176)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия коронавируса COVID 19 - акция протеста против ограничений и запретов в Лионе, Франция
Мир в ловушке коронавируса: что происходит в странах Европы - фото
В грузинском храме Москвы спустя 100 лет снова зазвонили колокола - видео
В грузинском храме в Москве спустя 100 лет вновь зазвонили колокола - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться