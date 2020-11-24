ОБСЕ/БДИПЧ будет вести мониторинг процесса отбора судей в Грузии

С просьбой проследить и оценить столь важный для Грузии процесс к международной организации обратился аппарат омбудсмена

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Миссия ОБСЕ/БДИПЧ готова наблюдать за процессом отбора судей Верховного суда Грузии и оценить процесс по международным стандартам, сообщает аппарат Народного защитника.

Высший совет юстиции Грузии назначил 36 новых судей>>

Отбор судей Верховного суда – одна из самых сложных тем для Грузии, которая привела в начале 2019 года к громкому скандалу. В итоге в стране были разработаны новые правила отбора судей. Часть судей была назначена уже по новым правилам, а часть вакансий остается незаполненной, поскольку было решено доработать и новые правила, но оставить этот вопрос парламенту нового созыва.

С просьбой отследить процесс отбора судей на десять вакансий в Верховном суде Грузии к ОБСЕ/БДИПЧ обратился аппарат омбудсмена.

Как отмечено в сообщении, из-за того, что в 2019 году процесс отбора судей Верховного суда подвергся резкой критике, в сентябре 2020 года парламент принял новые законодательные изменения, на основании которых Высший совет юстиции начал процесс отбора судей на вакантные должности. Прием документов уже завершился на девять вакансий.

"Поскольку ОБСЕ/БДИПЧ уже оценивало предыдущий процесс отбора, естественно чрезвычайно важно, чтобы текущий процесс прошел под их наблюдением, чтобы этот важнейший вопрос был оценен по международным стандартам. На данном этапе уточняются непосредственно форма и методы проведения мониторинга ОБСЕ/БДИПЧ", – заявляют в аппарате омбудсмена.

За процессом будет также наблюдать Народный защитник Грузии в рамках своей компетенции.

Правила отбора судей

Отбор кандидатов в судьи проходит в четыре этапа, после чего Высший совет юстиции представляет кандидатов парламенту, который голосует за каждого из них в отдельности.

На первом этапе совет юстиции, руководствуясь критериями независимости и компетентности, голосованием отбирает кандидатов в три раза превосходящих по численности вакантные места из числа подавших заявки.

Далее совет проводит публичные собеседования с каждым из кандидатов и проверяет информацию о них.

На следующем этапе совет по итогам собеседования сокращает количество кандидатов до существующих вакантных мест в Верховном суде.

Последний этап – идет голосование отобранных кандидатов для представления парламенту на утверждение. В список попадают те, за кого проголосует 2/3 состава Высшего совета юстиции.