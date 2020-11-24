В Грузии требуют запретить азартные онлайн-игры

Лидер движения "Для народа" требует разработать план по закрытию всех онлайн-казино, как это уже было сделано во многих странах мира

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Лидер оппозиционного движения "Для народа" Анна Долилзе требует от правительства Грузии запретить азартные онлайн-игры.

Нищета и суицид - властям Грузии указали на опасность азартных игр>>

"На сегодняшний день, когда наши граждане добывают каждый лари, когда наша экономика переживает очень бедственное положение, власти умышленно оставили населению азартные онлайн-игры, как один из способов выживания", - заявила Долидзе журналистам.

По мнению лидера движения "Для народа", на сегодняшний день онлайн-игры в Грузии являются не просто развлечением, как это принято в других странах. Долидзе требует от властей страны разработать план по закрытию в стране в течение года всех онлайн-казино, как это уже было сделано во многих странах мира.

"В рамках этого годового плана также должен быть представлен план по реабилитации людей, зависимых от игромании. Пандемия напрямую ударила по доходам наших граждан, а азартные онлайн-игры еще больше усугубили ситуацию", - подчеркнула Долидзе.

Вопрос опасности азартных игр стал особенно актуален в Грузии в прошлом году, когда двое молодых людей – лудоманов, покончили с собой. С тех пор в стране периодически проводятся акции протеста с требованием признать лудоманию психическим заболеванием, прекратить рекламу азартных игр, ограничить доступ к онлайн-казино, ввести для игроков ограничения по возрасту.

В ноябре агентство государственной заботы и помощи жертвам и пострадавшим от треффикинга заявило о новой программе, в рамках которой будут оказываться реабилитационные услуги несовершеннолетним в возрасте от 13 до 18 лет и молодежи от 18 до 25 лет (включая членов их семей), которые считают, что они зависимы от психоактивных веществ или азартных игр, и хотят избавиться от этих вредных привычек.

Для получения помощи желающие могут позвонить на горячую линию "111". Все перечисленные услуги будут оказаны бесплатно.

Нельзя! Никаких азартных игр

Специальная 24-часовая горячая линия "111" создана правительством Грузии для оказания помощи детям в период пандемии коронавируса. Она доступна с 27 апреля. Цель - консультировать родителей по всем проблемным вопросам, касающимся детей, и помогать в их решении.

О проблемах азартных игр в Грузии вновь заговорили недавно, когда в один из офисов микрофинансовой организации ворвался мужчина, взял 19 заложников и угрожал применить гранату. Требования у захватчика были необычные: снизить банковские проценты, запретить азартные игры и уменьшить цены на лекарства.

Захватчик находился в здании около трех с половиной часов. Уже известно, что на момент вторжения в микрофинансовую организацию у него не было при себе оружия, а под видом гранаты была зажигалка.

Сейчас обвиняемый по статье "захват двух и более лиц в качестве заложников" ждет приговора суда в заключении.