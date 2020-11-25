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Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе

"Это была ошибка" – глава Минздрава Грузии о либеральной политике правительства

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (245)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201125/250153856/Eto-byla-oshibka---glava-Minzdrava-Gruzii-o-liberalnoy-politike-pravitelstva.html

Главной ошибкой Екатерина Тикарадзе считает решение правительства открыть летом страну для внутреннего туризма и проводить осенью выборы

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе призналась, что возрастающая статистика случаев инфицирования коронавирусом – это определенно следствие либеральных подходов правительства к пандемии.

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Как заявила министр здравоохранения в эфире телекомпании Rustavi 2, у нас было довольно либеральное лето, когда страна полностью была открыта для туризма.

"Пусть это был внутренний туризм, но страна была полностью открыта для внутреннего передвижения", – сказала Тикарадзе.

Она отметила и то, что власти также учли конституционное право граждан и провели выборы. Этим правительство взяло определенную ответственность, в результате были акции, протесты, что способствовало распространению инфекции.

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе
photo: Government of Georgia / FB
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"У нас был и второй тур, и сегодня мы имеем результат того, что не были более радикальными и жесткими в борьбе с инфекцией", – заявила Тикарадзе.

Глава Минздрава отметила, что либеральный подход правительства летом был ошибкой.

"Я бы не сказала, что это не было моей ошибкой, это было и моей ошибкой. Я не была достаточно требовательной и категоричной в сохранении тех запретов, которые были той же весной", – отметила Тикарадзе.

Согласно данным на утро 24 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у около 112 тысяч человек. Скончались 1 051.

С начала сентября после завершения курортного сезона в стране произошел бум инфицирования – суточный прирост новых случаев выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к четырем тысячам.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Но эпидемиологическую ситуацию это нисколько не улучшило.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (245)


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