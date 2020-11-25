У Грузии будет свой представитель в Комитете по правам ребенка ООН

Депутат парламента Софио Киладзе избрана членом этой авторитетной структуры ООН сроком на четыре года

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Софио Киладзе избрана членом Комитета по правам ребенка ООН.

Об этом Киладзе написала на своей странице в соцсети Facebook. Это первый случай, когда представитель Грузии стал членом Комитета по правам ребенка ООН. Выборы прошли во вторник, в рамках встречи государств-членов Конвенции ООН в Нью-Йорке. Кандидат от Грузии получила 125 голосов.

"Хочу поблагодарить все страны, посольства и миссии, которые поддержали нас, и дали Грузии возможность впервые быть представленной в этом важнейшем комитете. За этой победой стоит титанический труд министерства иностранных дел, наших дипломатов. Они заслуживают особую благодарность… Буду работать со всеми заинтересованными сторонами, странами, гражданским сектором для того, чтобы у детей было лучшее будущее, и чтобы оправдать это огромное доверие", – написала Киладзе.

Киладзе будет исполнять свои обязанности в комитете в течение четырех лет.

Комитет по правам ребенка – это орган, состоящий из 18 независимых экспертов, который следит за выполнением государствами-членами Конвенции ООН по правам ребенка и имплементации дополнительных протоколов на национальном уровне.