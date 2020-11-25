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Акция оппозиции перед зданием парламента скотный двор

Оппозиция в Тбилиси устроила "скотный двор" перед зданием парламента

photo: courtesy of Nika Nozadze / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (730)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201125/250157722/Skotnyy-dvor-pered-zdaniem-parlamenta-oppozitsiya-provela-aktsiyu-performans.html

На акции активисты "Европейской Грузии" еще раз опротестовали результаты выборов 31 октября и заявили, что стране не нужен однопартийный парламент

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Активисты партии "Европейская Грузия" устроили перед входом в парламент акцию-перформанс по мотивам произведения Джоржда Оруэлла "Скотный двор".

Акция протеста оппозиции 14 ноября 2020 года - протестующие у парламента
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Быть или не быть акциям? Оппозиция в Грузии готовится к любому сценарию

В повести "Скотный двор", написанной в 1945 году, которая считается сатирой на Советский союз, рассказана история о том, как животные изгнали с фермы ее владельца – мистера Джонса, после чего вся власть перешла к свинье по имени Наполеон. В повести изображена эволюция состояния от безграничной свободы к диктатуре, постепенный переход от идей всеобщего равенства к тоталитаризму.

Активисты от оппозиции имитировали скотный двор прямо у входа в здание парламента, главным персонажем была небольшая свинка. На ней красовался платок с цифрой 41 – избирательным номером правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Мы пришли напомнить населению, перед какой опасностью сейчас стоит наша страна. Нам не нужен однопартийный парламент, поэтому мы пришли заявить, что парламент ни в коем случае не станет "животной фермой", – заявил один из демонстрантов Ника Нозадзе.

После парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября, оппозиция не прекращает акции протеста, обвиняя власти в тотальной фальсификации. Прошедшие в парламент оппозиционные партии объявили бойкот и отказались входить в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились. Власти отвергают обвинения оппозиции, заявляя о том, что она готовила "революционный сценарий".

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (730)


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