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Альянс патриотов собрал митинг на площади Республики 17 ноября 2019. Ирма Инашвили

Ультиматум Инашвили: вернусь в журналистику, если не будет новых выборов

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (51)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201125/250159225/Ultimatum-Inashvili-vernus-v-zhurnalistiku-esli-ne-budet-novykh-vyborov.html

Партия Инашвили преодолела барьер на парламентских выборах 31 октября, однако считает, что они были сфальсифицированы

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили собирается вернуться в журналистику в случае, если власти не выполнят требование оппозиции о назначении новых парламентских выборов.

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Партия Инашвили преодолела барьер на парламентских выборах 31 октября, однако, как и остальные семь оппозиционных партий, не признает их результаты, и не собирается участвовать в работе парламента.

"Если не будет достигнуто соглашение, в котором будет прописано о назначении новых выборов, то я, которая прошла большую борьбу как журналист и вошла в парламент с улицы - путем акций протеста, снова окажусть в ваших рядах и оттуда продолжу борьбу",- сказала Инашвили журналистам.

У Ирмы Инашвили большой опыт работы журналистом. В 1993 году, в 23 года, она стала редактором Первого канала грузинского телевидения и проработала там 12 лет.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В 2005 году она ушла с государственного телеканала и стала одним из основателей медиа-союза "Объектив". Телеканал "Объектив" на то время вещал в интернете, и Инашвили была его редактором.

Позже, в 2010 году, когда "Объектив" получил лицензию на вещание, Инашвили стала программным директором телеканала.

За период своей работы Инашвили получила звание заслуженного журналиста Грузии.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (51)


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