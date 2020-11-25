Оппозиция и "Мечта" обозначили границы компромисса перед третьим раундом переговоров

Очередной раунд переговоров между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и представителями оппозиции определит политическую повестку в стране на ближайшие месяцы

ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Вопрос новых парламентских выборов в Грузии остается "красной чертой" и для оппозиции, и для правящей "Грузинской мечты" перед третьим раундом переговоров по урегулированию политического кризиса, которые проходят при посредничестве дипмиссий США и ЕС.

Восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент по итогам выборов 31 октября, продолжают настаивать, что голосование было фальсифицировано и что они отказываются от мандатов, оставив парламентскую трибуну правящей партии.

В среду посредники вновь вели переговоры с лидерами оппозиции, пытаясь нащупать точки возможного компромисса.

"Наши посредники решили еще раз выслушать позицию оппозиционных партий, чтобы третий раунд не прошел безрезультатно… Их интересует, есть ли какие-то предпосылки для достижения соглашения", – сказал председатель партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе. И добавил: "Мы пока находимся там же, где были. Все требования оппозиции в силе".

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Один из лидеров "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе считает нужным вынести на обсуждение вопрос улучшения избирательной среды: "Мы не намерены входить в парламент, но в рамках рабочей группы можем сотрудничать с этим парламентом для изменения законодательства и назначения весной новых выборов".

Лидер "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе заявил, что требование новых выборов в парламент остается главным, однако оппозиция также хочет достичь соглашения по ряду других вопросов.

"Политическое соглашение должно содержать новые выборы, а также изменения в избирательном законодательстве, в администрации ЦИК. Кроме того, есть другие вопросы, например политическое преследование и политзаключенные. Это целый пакет для переговоров, о котором мы готовы говорить с "Грузинской мечтой", чтобы выйти из политического кризиса", – сказал Джапаридзе.

Между тем, в правящей партии не готовы согласиться с оппозицией по поводу новых выборов. Здесь рассчитывают, что не все оппозиционные партии в итоге все-таки откажутся от мандатов.

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"У одной части оппозиции есть очень твердая позиция, у другой части она мягче. Для нас есть красная линия – внеочередные выборы. По остальным вопросам можно договориться", – сказал исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. "Грузинская мечта" получила поддержку более 900 тысяч граждан и партия не может уступить их победу, добавил он.

"Мечта" также отказывается обсуждать требование оппозиции об отставке главы ЦИК Тамар Жвания. "Мы не можем обсуждать отставку человека на неполитической должности, каким является председатель ЦИК", – сказал Кобахидзе.

Среди вопросов, по которым возможно договориться, Кобахидзе назвал избирательную реформу и сообщил, что у правящей партии есть конкретные предложения для оппозиции.

Посредники заявляют, что все-таки рассчитывают выйти на приемлемую для обеих сторон схему.

"Ищем пути... Есть возможности, которые смогут продвинуть переговоры", – заявил сегодня представитель миссии ЕС грузинским журналистам.

Дата третьего раунда переговоров пока не названа, она станет известна в ближайшие дни.