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Марш движения Анны Долидзе

Лидер "Движения для народа" Анна Долидзе поблагодарила своих избирателей

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (731)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201126/250167179/Lider-Dvizheniya-dlya-naroda-Anna-Dolidze-poblagodarila-svoikh-izbirateley.html

Марш благодарности – так назвала Долидзе сегодняшнюю акцию, она вернулась в округ, где баллотировалась только для того, чтобы сказать своим избирателям спасибо

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Лидер "Движения для народа" Анна Долидзе устроила марш благодарности – так она выразила признательность тем избирателям, которые поддержали ее на парламентских выборах, передает корреспондент Sputnik Грузия.

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Долидзе баллотировалась в мажоритарные депутаты по избирательному округу Дидубе-Чугурети. Она заняла третье место, набрав 17,95% голосов избирателей и не смогла пройти во второй тур выборов – ее опередили лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе и представитель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Вольский.

"С большой любовью мы пришли сюда сказать "спасибо" жителям квартала Кукия, и мы продолжим этот марш благодарности… Мы будем первыми, кто сказал вам "спасибо", и будем первыми, кто приступил к снятию своих предвыборных плакатов", – сказала Долидзе, обращаясь к избирателям на своей странице в Facebook.

Зураб Джапаридзе на акции протеста водителей Шмакси в столице Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Лидер "Гирчи" будет баллотироваться в мажоритарные депутаты парламента в Тбилиси

Согласно избирательному кодексу Грузии, предвыборные плакаты должны быть снять в течение 15 дней после проведения выборов.

В Грузии в субботу состоялся второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах. Парламентские выборы прошли в стране 31 октября по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 – по мажоритарной.

По итогам выборов в парламент прошли девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются получать депутатские мандаты.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (731)


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