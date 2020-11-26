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Финансирование партий: кто столько будет получать в 2021 году

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
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Согласно результатам парламентских выборов, право на финансирование получают 14 партий, но четыре из них в ЦИК пока не обращались

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в 2021 году получит финансирование из госбюджета в размере более 5,1 миллиона лари, согласно предварительным данным итогов пропорциональных выборов парламента.

Далее самую крупную сумму получит бывшая правящая партия "Единое национально движение" - примерно 2,3 миллиона.

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Что касается остальных партий, которые входят в состав избирательного блока "Единое национальное движение – Сила в единстве", то сумма будет распределяться следующим образом:

"Движение государство для народа" - 240 тысяч лари,

"Прогресс и свобода" - 12 тысяч лари,

"Республиканская партия Грузии" - 204 тысячи лари,

"Европейские демократы" - 360 тысяч лари.

На третьем месте по объему финансирования оппозиционная парламентская партия "Европейская Грузия", которая может получить более 1,1 миллиона лари. На четвертом месте также оппозиционная парламентская партия "Альянс патриотов Грузии" - более 1 миллиона лари.

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Финансирование партиям полагается согласно закону "О политических объединениях граждан Грузии" и зависят от числа полученных голосов, числа женщин в пропорциональных списках, а также окончательного числа мандатов.

Что касается остальных партий, которые преодолели избирательный барьер, то финансирование будет распределено следующим образом:

"Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" - 939 925 лари,

"Закон и справедливость" - 104 436 лари,

"Лело" - 803 560 лари,

"Гирчи" - 777 990 лари,

"Алеко Элисашвили - Граждане" - 497 406 лари,

"Лейбористская партия Грузии" - 289 710 лари.

Текущий курс: 1 доллар — 3,31 лари.

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К этому времени десять политических партий уже направили согласие в Центральную избирательную комиссию для получения бюджетного финансирования, среди них партии, которые отказываются входить в парламент и находятся в режиме бойкота.

Соответствующее письменное согласие в ЦИК направили партии, входящие в блок "Единое национальное движение – Сила в единстве": "Единое национальное движение", "Движение государство для народа", "Прогресс и свобода", "Республиканская партия Грузии" и "Европейские демократы".

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Также согласие в ЦИК направили две партии, входящие в блок "Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели". Это политическая партия "Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели" и "Закон и справедливость". К избирательной администрации обратилась и оппозиционная парламентская партия "Европейская Грузия" и "Альянс патриотов Грузии".

Политические партии должны были до 25 ноября представить в Центральную избирательную комиссию письмо с согласием на получение финансирования. Однако, несмотря на это, согласно законодательству, сейчас ЦИК обязан письменно предупредить те партии, которые пока не дали свое согласие, после чего у партий будет еще три дня, чтобы обратиться к избирательной администрации о получении финансирования.

Согласно результатам парламентских выборов, право на финансирование получают 14 партий. На данный момент к ЦИК не обращались "Лейбористская партия", "Граждане", "Гирчи" и "Лело".

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