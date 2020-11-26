Лидер партии "Лело": митингов и манифестаций не будет

Оппозиция в день первого заседания парламента, которое состоится после введения ограничений, собиралась провести масштабную акцию протеста

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Оппозиция пересмотрит планы о проведении акций протеста из-за введенных ограничений, заявил лидер партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе журналистам.

Согласно сообщению правительства, в Грузии с 28 ноября полностью перестанет ходить общественный транспорт и закроется часть рынков. Между тем оппозиция в день первого заседания парламента, которое состоится после введения ограничений, собиралась провести масштабную акцию протеста.

"Планы оппозиции о манифестациях и митингах должны учитывать и сложившуюся ситуацию, и положение наших граждан. Мы не должны создавать опасную среду. Поэтому ограничения отразятся на планах оппозиции по поводу акций, но не по поводу бойкота парламента", - сказал Джапаридзе.

Между тем премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что свобода выражения в стране не ограничивается и партии могут проводить акции протеста, но с соблюдением мер безопасности.

Первое заседание парламента должно пройти в течение 10 дней после подведения окончательных итогов выборов. Все восемь оппозиционных партий, которые преодолели барьер, не признают итоги выборов и не собираются участвовать в работе парламента.