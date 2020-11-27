Грузия присоединилась к продлению санкций ЕС против террористических организаций

Совет Европы принял решение продлить все существующие санкции против этих организаций до 31 декабря 2021 года

ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Грузия вместе с 10 странами присоединилась к продлению санкций Евросоюза против двух крупнейших террористических организаций - ИГИЛ* и "Аль-Каида"*, говорится в заявлении на сайте ЕС.

Совет Европы принял решение продлить все существующие санкции против этих организация, а также лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними до 31 декабря 2021 года.

По данным ЕС к продлению санкций, помимо Грузии присоединились также Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Украина, Молдова и Армения

"Они (эти страны) будут обеспечивать соответствие своей национальной политики этим решениям Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении.

Решение о продлении санкций было опубликовано Евросоюзом 20 октября 2020 года

* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.