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Флаги ЕС и Грузии на площади Европы

Грузия присоединилась к продлению санкций ЕС против террористических организаций

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Грузия - ЕС (64)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201127/250183904/Gruziya-prisoedinilas-k-prodleniyu-sanktsiy-ES-protiv-terroristicheskikh-organizatsiy.html

Совет Европы принял решение продлить все существующие санкции против этих организаций до 31 декабря 2021 года

ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Грузия вместе с 10 странами присоединилась к продлению санкций Евросоюза против двух крупнейших террористических организаций - ИГИЛ* и "Аль-Каида"*, говорится в заявлении на сайте ЕС.

Совет Европы принял решение продлить все существующие санкции против этих организация, а также лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними до 31 декабря 2021 года.

Рабочая встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили с госсекретарем США Майком Помпео
photo: courtesy of Press service of the president of Georgia
Госсекретарь США Майк Помпео проводит в Тбилиси встречи с руководством Грузии

По данным ЕС к продлению санкций, помимо Грузии присоединились также Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Украина, Молдова и Армения

"Они (эти страны) будут обеспечивать соответствие своей национальной политики этим решениям Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении.

Решение о продлении санкций было опубликовано Евросоюзом 20 октября 2020 года

* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

Темы:
Грузия - ЕС (64)


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