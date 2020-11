Грузия присоединилась к продлению санкций ЕС против террористических организаций

ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Грузия вместе с 10 странами присоединилась к продлению санкций Евросоюза против двух крупнейших террористических организаций - ИГИЛ* и "Аль-Каида"*, говорится в заявлении на сайте ЕС.

Совет Европы принял решение продлить все существующие санкции против этих организация, а также лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними до 31 декабря 2021 года.