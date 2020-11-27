МИД России заявил о новых возможностях для Грузии в связи с Нагорным Карабахом

ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Реализация трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху открывает для Грузии новые возможности в сфере транспорта и экономики, говорится в сообщении МИД России, опубликованном по итогам переговоров Григория Карасина и Зураба Абашидзе.

Сенатор Российской Федерации Григорий Карасин и специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе сегодня провели видеоконференцию. Стороны обсудили важность принятия заявления президентов Азербайджана, Армении и России от 9 ноября по Нагорному Карабаху.

"Реализация указанных трехсторонних договоренностей, в частности, о разблокировании транспортных коммуникаций и экономических связей, открывает новые возможности для всех закавказских государств, включая Грузию", - говорится в сообщении МИД.

Одной из тем видеоконференции стали условия восстановления авиасообщения между странами с учетом введенного в июле прошлого года временного запрета на воздушные пассажироперевозки в Грузию.

"Условия для этого хорошо известны: прекращение антироссийских проявлений в Грузии и исчезновение угроз безопасности для росграждан. Кроме того, в обеих странах должна нормализоваться санитарно-эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией COVID-19", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

С российской стороны подтверждена готовность к конструктивному взаимодействию с грузинскими партнерами по вопросу борьбы с распространением COVID-19, в том числе путем использования разрабатываемых вакцин.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.