23:08 27 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9466
  • 100 RUB4.3828
  • USD3.3137
Поиск
Центр Праги утром

Очная встреча Карасина и Абашидзе может состояться в первом квартале 2021

© photo: Sputnik / Alexei Danichev
Политика
Получить короткую ссылку
13012
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201127/250185528/Ochnaya-vstrecha-Karasina-i-Abashidze-mozhet-sostoyatsya-v-pervom-kvartale-2021.html

Переговоры дипломатов России и Грузии могут пройти в очном формате, если позволит эпидемиологическая ситуация

ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Следующая встреча спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и официального представителя РФ Григория Карасина пройдет в очном формате в Праге в первом квартале 2021 года – если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

МИД РФ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
МИД России заявил о новых возможностях для Грузии в связи с Нагорным Карабахом

Григорий Карасин и Зураб Абашидзе сегодня провели видеоконференцию. Стороны обсудили целый ряд вопросов: ситуация в Нагорном Карабахе, восстановление авиасообщения, грузовые автоперевозки, торгово-экономические связи, борьба с распространением COVID-19 и т.д. Во встрече также приняли участие представители МИД и министерств транспорта обеих стран.

"Проведен обзор российско-грузинских торгово-экономических связей. Вопреки политической конъюнктуре и трудностям, связанным с пандемией новой коронавирусной инфекции, Россия остается вторым по значимости внешнеторговым партнером Грузии и крупным импортером грузинской продукции, прежде всего вина", - говорится в сообщении министерства.

Также отмечено, что обе стороны заинтересованы в урегулировании проблем с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси на основе принципа взаимности.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

 



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики во время скорби по Диего Марадоне в Аргентине
Прощай, легенда: Мир скорбит по Диего Марадоне - фото
Успеть все: Тбилиси превратился в одну большую пробку перед введением ограничений - видео
Коллапс на дорогах: Тбилиси превратился в одну большую пробку - видео
Как изменились цены в Грузии
Как изменились цены в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться