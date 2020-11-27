Очная встреча Карасина и Абашидзе может состояться в первом квартале 2021

Переговоры дипломатов России и Грузии могут пройти в очном формате, если позволит эпидемиологическая ситуация

ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Следующая встреча спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и официального представителя РФ Григория Карасина пройдет в очном формате в Праге в первом квартале 2021 года – если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Григорий Карасин и Зураб Абашидзе сегодня провели видеоконференцию. Стороны обсудили целый ряд вопросов: ситуация в Нагорном Карабахе, восстановление авиасообщения, грузовые автоперевозки, торгово-экономические связи, борьба с распространением COVID-19 и т.д. Во встрече также приняли участие представители МИД и министерств транспорта обеих стран.

"Проведен обзор российско-грузинских торгово-экономических связей. Вопреки политической конъюнктуре и трудностям, связанным с пандемией новой коронавирусной инфекции, Россия остается вторым по значимости внешнеторговым партнером Грузии и крупным импортером грузинской продукции, прежде всего вина", - говорится в сообщении министерства.

Также отмечено, что обе стороны заинтересованы в урегулировании проблем с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси на основе принципа взаимности.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.