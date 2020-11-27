Россия может восстановить прямое авиасообщение с Грузией после пандемии

После улучшения эпидемиологической ситуации будет возможно рассмотрение восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Россия рассматривает возможность восстановления прямого авиасообщения с Грузией после снятия ограничений, хоть и не приняла окончательного решения, это послание, по версии грузинской стороны, прозвучало на видеоконференции спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и официального представителя РФ Григория Карасина.

"Во время разговоров о транспортных связях, с российской стороны было отмечено, что в контексте улучшения эпидемиологической ситуации будет возможно рассмотрение восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Но на этом этапе российская сторона пока не приняла окончательного решения", - говорится в сообщении, распространенном по итогам встречи правительством Грузии.

В том же сообщении отмечено, что Абашидзе подчеркнул неправильность политизации этой темы.

Кроме того, стороны также коснулись и темы Соглашения о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров. В этом направлении был отмечен прогресс и стороны отметили, что на уровне экспертов готовы поспособствовать имплементации соглашения и деятельности рабочих групп.

По просьбе российской стороны Абашидзе также рассказал о деятельности Исследовательского центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара и отметил его роль в борьбе с пандемией коронавируса. Также он заявил, что лаборатория при благоприятных эпидемиологических условиях будет готова принять группу иностранных экспертов, куда войдут и российские эксперты.

Кроме того, во время обсуждения российская сторона сообщила о реконструкции в 2021 году пограничного пункта Казбеги-Ларс с российской стороны для улучшения транспортного сообщения.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

По информации российской стороны, следующая встреча спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и официального представителя РФ Григория Карасина пройдет в очном формате в Праге в первом квартале 2021 года – если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.