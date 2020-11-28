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Акция протеста оппозиции против итогов выборов в парламент Грузии

Грузинская оппозиция еще раз подтвердила намерение бойкотировать парламент нового созыва

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (108)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201128/250191351/Gruzinskaya-oppozitsiya-reshila-prinyat-dogovor-o-boykote-parlamenta-v-vide-dokumenta.html

Несмотря на бойкот оппозиции, парламент, в котором будет большинство депутатов "Грузинской мечты", все равно сможет начать работу и принимать законы

ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Оппозиционные партии, прошедшие в законодательный орган, в первый день его заседания подпишут официальное заявление о бойкоте парламента десятого созыва и отзовут свои партийные списки, заявил лидер партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Давид Бакрадзе.

Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В парламент Грузии по итогам выборов 31 октября прошли восемь оппозиционных партий и блоков. Они не признают итоги выборов, считая, что правящая партия "Грузинская мечта" сфальсифицировала выборы, и заявили о том, что не войдут в парламент десятого созыва.

"Те депутаты, которые прошли в парламент, подпишутся под своим отказом входить в парламент, после партии аннулируют свои партийные списки и подпишут заявление о новых выборах", – сказал Бакрадзе по итогам встречи оппозиции в офисе "Лейбористской партии Грузии".

При этом он отметил, что подписание всех документов произойдет после подведения окончательных итогов выборов и объявления первого заседания парламента нового созыва.

Оппозиция подчеркнула, что в день первого заседания парламента не будет обещанной широкомасштабной акции протеста.

"Мы обсуждаем различные формы протеста, скорее всего он будет символический", – сказала представитель партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.

Между тем, в правящей партии пока не верят в бойкот оппозиции. Во время одного из интервью исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что часть оппозиционных партий все же войдет в парламент.

Доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе
© Sputnik / Levan Avlabreli
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В ближайшие дни должен пройти третий раунд переговоров между властью и оппозицией, организованный послами США и ЕС в Грузии. На данный момент по переговорам известно, что оппозиция требует проведения новых выборов в парламент, тогда как "Грузинская мечта" категорически против этого, называя это требование единственным невыполнимым.

Послы ЕС и США уже провели несколько предварительных встреч с лидерами оппозиции, чтобы сблизить позиции, однако дата нового раунда пока остается неизвестной.

ЦИК Грузии в ближайшее время уже должен подвести итоги второго тура выборов, после чего в течение 20 дней будет назначено первое заседание парламента Грузии. Несмотря на бойкот оппозиции, парламент, в котором будет 90 депутатов "Грузинской мечты", все равно сможет начать работу и принимать законы.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (108)
Теги:
Парламентские выборы, Грузия, Протест


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