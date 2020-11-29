Парламент Грузии десятого созыва начнет работу в декабре – как все устроено

Как начинает работу новый созыв парламента, по какому принципу создаются фракции и какие зарплаты у депутатов – читайте в материале Sputnik

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Первое заседание парламента Грузии десятого созыва пройдет в декабре, в течение 20 дней после подведения результатов второго тура выборов и их окончательных итогов.

Согласно Конституции Грузии, первое заседание парламента нового созыва назначает президент Грузии, он же его открывает

Вновь избранный парламент на первом заседании правомочен приступать к работе, если на нем присутствует большинство депутатов.

Регистрацию членов Парламента на основании временных удостоверений, выданных ЦИК, осуществляет аппарат Парламента. Они подтверждают присутствие на заседании подписью на регистрационном листе.

После открытия заседания президент Грузии предоставляет слово старейшему члену Парламента, который до избрания председателя ведет первое заседание вновь избранного Парламента.

После этого планируется выступление председателя ЦИК, который сообщит парламенту о результатах выборов и передаст Временной мандатной комиссии документацию, необходимую для признания полномочий его членов.

Временная мандатная комиссия изучает документацию и докладывает о результатах парламенту, который постановлением признает полномочия его членов по единому списку, представленному временной мандатной комиссией.

После признания полномочий парламент избирает председателя парламента и председателей комитетов.

Фракции и большинство

На первом заседании формируются фракции. Фракция в грузинском парламенте будет состоять из семи человек, и одна партия будет иметь право на создание одной фракции.

Для регистрации фракции ее председатель должен обратиться во Временную мандатную комиссию с заявлением, в котором указываются официальное наименование фракции, личные данные ее председателя, других руководящих лиц и членов. К заявлению прилагается устав фракции. Вопрос регистрации фракции незамедлительно рассматривается, и решение принимает Временная мандатная комиссия.

Не позднее 35-го дня после первого собрания вновь избранного Парламента бюро представляется подтвержденными подписями не менее чем 76 членов парламентского Большинства, который парламент регистрирует.

Член Парламента, не входящий в парламентское большинство, относится к парламентской оппозиции. Список членов парламентской оппозиции по представлению комитета парламента по процедурным вопросам и правилам регистрирует бюро парламента после регистрации списка членов парламентского большинства.

Зарплаты депутатов парламента

Согласно регламенту парламента, зарплата обычного депутата составит 4624 лари (1400 долларов), однако если он будет занимать какую-либо должность в парламенте, то заработная плата будет еще выше: