Оппозиция в Батуми обещает устроить квартал неповиновения ограничениям

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Участники акции протеста у здания Дома правительства Аджарии в Батуми принесли с собой переносной торговый киоск и пообещали собравшимся устроить целый квартал неповиновения новым ограничениям.

По словам участников акции, в переносном киоске они устроят кафе-бар под названием "Не уступай!" и откроют еще несколько магазинов. Среди которых будет даже магазин техники.

© Sputnik / Seyran Baroyan Акция протеста оппозиции в столице Аджарии против итогов выборов 29 ноября 2020 года

По словам представителя партии "Стратегия Агмашенебели" Беки Диасамидзе, для установки киосков им не понадобится разрешение, а люди оставшиеся без заработка, смогут таким образом заработать немного денег.

"Люди остались без работы. Мы предлагаем людям привезти сюда, например, сувениры, одежду и продать их… Завтра мы ждем киоски и ведутся переговоры, кто будет в этих киосках, мы также говорили с уличными торговцами ", - рассказал Бека Диасамидзе.

Лидеры оппозиции также заявили о создании так называемой "Народной мэрии". По словам представителя партии "Лело" Левана Антидзе, те граждане которые уже перенесли коронавирус и у которых есть личный автомобиль, должны помогать другим инфицированным, так как служба Скорой помощи не успевает отвечать на все звонки и доставлять новых пациентов в клиники.

© Sputnik / Seyran Baroyan Акция протеста оппозиции в столице Аджарии против итогов выборов 29 ноября 2020 года

Чтобы сдержать рост числа заболевших с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.

Акции протеста оппозиции начались в Аджарии сразу после парламентских выборов 31 октября. Участники не признают результаты выборов, называя их фальсифицированными.