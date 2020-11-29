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Акция протеста оппозиции в столице Аджарии против итогов выборов 29 ноября 2020 года

Оппозиция в Батуми обещает устроить квартал неповиновения ограничениям

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (108)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201129/250200052/Oppozitsiya-v-Batumi-obeschaet-ustroit-kvartal-nepovinoveniya-ogranicheniyam.html

Представители оппозиции призвали переболевших коронавирусом помогать другим инфицированным, доставляя их в больницы

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Участники акции протеста у здания Дома правительства Аджарии в Батуми принесли с собой переносной торговый киоск и пообещали собравшимся устроить целый квартал неповиновения новым ограничениям.

По словам участников акции, в переносном киоске они устроят кафе-бар под названием "Не уступай!" и откроют еще несколько магазинов. Среди которых будет даже магазин техники.

Акция протеста оппозиции в столице Аджарии против итогов выборов 29 ноября 2020 года
© Sputnik / Seyran Baroyan
Акция протеста оппозиции в столице Аджарии против итогов выборов 29 ноября 2020 года

По словам представителя партии "Стратегия Агмашенебели" Беки Диасамидзе, для установки киосков им не понадобится разрешение, а люди оставшиеся без заработка, смогут таким образом заработать немного денег.

"Люди остались без работы. Мы предлагаем людям привезти сюда, например, сувениры, одежду и продать их… Завтра мы ждем киоски и ведутся переговоры, кто будет в этих киосках, мы также говорили с уличными торговцами ", - рассказал Бека Диасамидзе.

Лидеры оппозиции также заявили о создании так называемой "Народной мэрии". По словам представителя партии "Лело" Левана Антидзе, те граждане которые уже перенесли коронавирус и у которых есть личный автомобиль, должны помогать другим инфицированным, так как служба Скорой помощи не успевает отвечать на все звонки и доставлять новых пациентов в клиники.

Акция протеста оппозиции в столице Аджарии против итогов выборов 29 ноября 2020 года
© Sputnik / Seyran Baroyan
Акция протеста оппозиции в столице Аджарии против итогов выборов 29 ноября 2020 года

Чтобы сдержать рост числа заболевших с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.

Акции протеста оппозиции начались в Аджарии сразу после парламентских выборов 31 октября. Участники не признают результаты выборов, называя их фальсифицированными.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (108)


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