"Приходите в мой дом!" - лидер "Гирчи" снова нашел лазейку в распоряжении правительства

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" и ее лидер Зура Джапаридзе встали на защиту фитнес-клуба "Реформер" в Батуми, который был оштрафован инспекцией труда Минздрава Грузии на 10 тысяч лари.
Решением Межведомственного координационного совета с 28 ноября по 31 января фитнес-центры, спортивные залы бассейны в Грузии временно закрыты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. "Реформер" работу не прекратил, и попал под санкции.
Джапаридзе объявил сразу же после этого, что арендовал фитнес-клуб "Реформер" в качестве жилой площади.
"Я снимаю весь этот зал как свой дом. У меня будет дом в Батуми, пока будут действовать эти регуляции. Я собираюсь жить здесь. Да, у меня есть тренажеры для занятий, они арендуются вместе с помещением. Любой человек, который тренируется в Батуми, может просто прийти ко мне в гости и потренироваться", - сказал Джапаридзе в ходе видео-включения в Facebook.
Лидер "Гирчи" отметил, что с завтрашнего дня никто не имеет права заходить в его "квартиру". А если нагрянет Инспекция труда, то увидит, что кассовый аппарат в клубе отключен. Проверяющие могут лично убедиться, что все по-дружески и бесплатно, а в гости звать людей не запрещено, сказал Джапаридзе.
Инициатива Джапаридзе пришлась по вкусу коронаскептикам-пользователям соцсетей - они тут же предложили арендовать в качестве жилплощади несколько квартир в столице, и установить в них тренажеры, чтобы люди могли заниматься фитнесом, несмотря на ограничения.
В настоящее время полиция проводит следственные действия в батумском фитнес-клубе.
- "Гирчи" - относительно новая партия, была основана в 2016 году и довольно быстро прославилась благодаря эпатажным идеям и умению находить пробелы в законодательстве.
- Первую известность приобрела после основания своей "церкви", вступив в ряды которой и став священниками, молодые люди получали возможность "откосить" от армии. Затем партии через Конституционный суд удалось добиться сначала декриминализации, а после и легализации употребления марихуаны в Грузии.
- В канун 2018 года лидеры партии в прямом эфире посеяли марихуану у себя в офисе, наказания не последовало, так как количество изъятой марихуаны оказалось недостаточным для возбуждения уголовного или административного дела.
- Отличилась "Гирчи" и после реформы службы такси в Тбилиси. Тогда партия открыла свою кампанию "Шмакси", где водители берут плату не за проезд, а за лекции на популярные темы.
- Ограничения из-за коронавируса партия тоже использовала для проведения нескольких акций. Лидер "Гирчи" предложил справлять запрещенные массовые свадьбы на разрешенных предвыборных акциях и арендовал несколько закрытых баров под предвыборные штабы, приглашая туда любителей выпить.
- На выборах в парламент "Гирчи" набрала 2,89%, преодолела барьер, но вместе с остальными оппозиционными партиями отказалась от мандатов в знак протеста.