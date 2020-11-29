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Зураб Джапаридзе. Гирчи среди болельщиков. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена

"Приходите в мой дом!" - лидер "Гирчи" снова нашел лазейку в распоряжении правительства

© Sputnik / Shota Nozadze
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201129/250201011/Lider-Girchi-dlya-zaschity-batumskogo-fitnes-kluba-pytaetsya-oboyti-pravila.html

Джапаридзе арендовал фитнес-клуб "Реформер" у его хозяина в качестве жилой площади и пригласил всех любителей фитнеса к себе в гости

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" и ее лидер Зура Джапаридзе встали на защиту фитнес-клуба "Реформер" в Батуми, который был оштрафован инспекцией труда Минздрава Грузии на 10 тысяч лари.

Решением Межведомственного координационного совета с 28 ноября по 31 января фитнес-центры, спортивные залы бассейны в Грузии временно закрыты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. "Реформер" работу не прекратил, и попал под санкции. 

Джапаридзе объявил сразу же после этого, что арендовал фитнес-клуб "Реформер" в качестве жилой площади.

Акция протеста оппозиции в столице Аджарии против итогов выборов 29 ноября 2020 года
© Sputnik / Seyran Baroyan
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"Я снимаю весь этот зал как свой дом. У меня будет дом в Батуми, пока будут действовать эти регуляции. Я собираюсь жить здесь. Да, у меня есть тренажеры для занятий, они арендуются вместе с помещением. Любой человек, который тренируется в Батуми, может просто прийти ко мне в гости и потренироваться", - сказал Джапаридзе в ходе видео-включения в Facebook.

Лидер "Гирчи" отметил, что с завтрашнего дня никто не имеет права заходить в его "квартиру". А если нагрянет Инспекция труда, то увидит, что кассовый аппарат в клубе отключен. Проверяющие могут лично убедиться, что все по-дружески и бесплатно,  а в гости звать людей не запрещено, сказал Джапаридзе. 

Инициатива Джапаридзе пришлась по вкусу коронаскептикам-пользователям соцсетей - они тут же предложили арендовать в качестве жилплощади несколько квартир в столице, и установить в них тренажеры, чтобы люди могли заниматься фитнесом, несмотря на ограничения.

В настоящее время полиция проводит следственные действия в батумском фитнес-клубе. 

  • "Гирчи" - относительно новая партия,  была основана в 2016 году и довольно быстро прославилась благодаря эпатажным идеям и умению находить пробелы в законодательстве.
  • Первую известность приобрела после основания своей "церкви", вступив в ряды которой и став священниками, молодые люди получали возможность "откосить" от армии. Затем партии через Конституционный суд удалось добиться сначала декриминализации, а после и легализации употребления марихуаны в Грузии.
  • В канун 2018 года лидеры партии в прямом эфире посеяли марихуану у себя в офисе, наказания не последовало, так как количество изъятой марихуаны оказалось недостаточным для возбуждения уголовного или административного дела.
  • Отличилась "Гирчи" и после реформы службы такси в Тбилиси. Тогда партия открыла свою кампанию "Шмакси", где водители берут плату не за проезд, а за лекции на популярные темы.
  • Ограничения из-за коронавируса партия тоже использовала для проведения нескольких  акций. Лидер "Гирчи" предложил справлять запрещенные массовые свадьбы на разрешенных предвыборных акциях и арендовал несколько закрытых баров под предвыборные штабы, приглашая туда любителей выпить. 
  • На выборах в парламент "Гирчи" набрала 2,89%, преодолела барьер, но вместе с остальными оппозиционными партиями отказалась от мандатов в знак протеста. 

 

 



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