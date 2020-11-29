"Приходите в мой дом!" - лидер "Гирчи" снова нашел лазейку в распоряжении правительства

Джапаридзе арендовал фитнес-клуб "Реформер" у его хозяина в качестве жилой площади и пригласил всех любителей фитнеса к себе в гости

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" и ее лидер Зура Джапаридзе встали на защиту фитнес-клуба "Реформер" в Батуми, который был оштрафован инспекцией труда Минздрава Грузии на 10 тысяч лари.

Решением Межведомственного координационного совета с 28 ноября по 31 января фитнес-центры, спортивные залы бассейны в Грузии временно закрыты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. "Реформер" работу не прекратил, и попал под санкции.

Джапаридзе объявил сразу же после этого, что арендовал фитнес-клуб "Реформер" в качестве жилой площади.

"Я снимаю весь этот зал как свой дом. У меня будет дом в Батуми, пока будут действовать эти регуляции. Я собираюсь жить здесь. Да, у меня есть тренажеры для занятий, они арендуются вместе с помещением. Любой человек, который тренируется в Батуми, может просто прийти ко мне в гости и потренироваться", - сказал Джапаридзе в ходе видео-включения в Facebook.

Лидер "Гирчи" отметил, что с завтрашнего дня никто не имеет права заходить в его "квартиру". А если нагрянет Инспекция труда, то увидит, что кассовый аппарат в клубе отключен. Проверяющие могут лично убедиться, что все по-дружески и бесплатно, а в гости звать людей не запрещено, сказал Джапаридзе.

Инициатива Джапаридзе пришлась по вкусу коронаскептикам-пользователям соцсетей - они тут же предложили арендовать в качестве жилплощади несколько квартир в столице, и установить в них тренажеры, чтобы люди могли заниматься фитнесом, несмотря на ограничения.

В настоящее время полиция проводит следственные действия в батумском фитнес-клубе.