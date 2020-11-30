10:18 30 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9545
  • 100 RUB4.3692
  • USD3.3164
Поиск
Офис правящей партии Грузинская мечта на пр Руставели

"Наметились контуры компромисса" - в "Грузинской мечте" ждут встречи с оппозицией

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (110)
135 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1b/249823767.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201130/250201241/Gruzinskaya-mechta-gotova-k-poisku-kompromissa-s-oppozitsiey.html

По мнению политика, существуют определенные предпосылки того, что предстоящие переговоры принесут результаты

ТБИЛИСИ, 30 ноя - Sputnik. Компромиссное соглашение между правящей партией и грузинской оппозицией может быть достигнуто во время третьего раунда переговоров с участием послов-посредников, заявил член "Грузинской мечты" Георгий Амилахвари.

Оппозиция в Грузии после выборов 31 октября не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации результатов выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.

Акция протеста оппозиции 14 ноября 2020 года - выступает Давид Бакрадзе
© Sputnik / STRINGER
Оппозиция и "Мечта" обозначили границы компромисса перед третьим раундом переговоров

По словам Амилахвари, он не может раскрывать деталей, но существуют определенные предпосылки того, что предстоящие переговоры принесут результаты.

"Ход переговоров носит конфиденциальный характер, поэтому мы не можем говорить о деталях, но наметились контуры того, что компромиссное соглашение будет достигнуто в третьем раунде с участием наших послов-посредников. Обе стороны предпримут шаги для будущего нашей страны, чтобы положить конец режиму бойкота", – сказал Амилахвари.

По его словам, ожидается, что третий раунд состоится в ближайшие дни.

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель
photo: European Union in Georgia / FB
"Перспективы есть" - посол ЕС в Грузии оценил переговоры оппозиции с властями

Он уверен, что оппозиция и правящая партия должны сблизить свои позиции, пойти на компромиссные шаги и прийти к общему решению, так как это необходимому для развития Грузии.

Что касается бюджетного финансирования партий, то, по мнению Амилахвари, пребывать в режиме бойкота и одновременно требовать выделенного им финансирования для продолжения политической деятельности в парламенте – несовместимо.

Точная дата проведения третьего раунда переговоров пока неизвестна. Западные дипломаты периодически проводят встречи с лидерами оппозиционных партий и власти.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (110)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские дороги - пробка из автомобилей на улице Бараташвили в час пик
Последний день шоппинга или Очень черная пятница - фото
Вулкан Левотоло в Индонезии вновь начал проявлять активность
Вулкан Левотоло в Индонезии вновь начал проявлять активность
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться