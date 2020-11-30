"Наметились контуры компромисса" - в "Грузинской мечте" ждут встречи с оппозицией

По мнению политика, существуют определенные предпосылки того, что предстоящие переговоры принесут результаты

ТБИЛИСИ, 30 ноя - Sputnik. Компромиссное соглашение между правящей партией и грузинской оппозицией может быть достигнуто во время третьего раунда переговоров с участием послов-посредников, заявил член "Грузинской мечты" Георгий Амилахвари.

Оппозиция в Грузии после выборов 31 октября не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации результатов выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.

По словам Амилахвари, он не может раскрывать деталей, но существуют определенные предпосылки того, что предстоящие переговоры принесут результаты.

"Ход переговоров носит конфиденциальный характер, поэтому мы не можем говорить о деталях, но наметились контуры того, что компромиссное соглашение будет достигнуто в третьем раунде с участием наших послов-посредников. Обе стороны предпримут шаги для будущего нашей страны, чтобы положить конец режиму бойкота", – сказал Амилахвари.

По его словам, ожидается, что третий раунд состоится в ближайшие дни.

Он уверен, что оппозиция и правящая партия должны сблизить свои позиции, пойти на компромиссные шаги и прийти к общему решению, так как это необходимому для развития Грузии.

Что касается бюджетного финансирования партий, то, по мнению Амилахвари, пребывать в режиме бойкота и одновременно требовать выделенного им финансирования для продолжения политической деятельности в парламенте – несовместимо.

Точная дата проведения третьего раунда переговоров пока неизвестна. Западные дипломаты периодически проводят встречи с лидерами оппозиционных партий и власти.