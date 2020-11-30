Планы грузинской оппозиции изменились: готовится новая декларация

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Грузинская оппозиции изменила свои планы - вместо масштабной акции протеста в первый день заседания парламента десятого созыва лидеры оппозиции подпишут совместную декларацию во дворе Метехского храма.

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Об этом стало известно по итогам встречи лидеров оппозиции, которая состоялась в офисе партии "Лело" в понедельник. Декларацию о бойкоте парламента подпишут оппозиционные партии, прошедшие в законодательный орган, в то же время они отзовут свои партийные списки.

"Сегодня мы согласовали последние детали мероприятия, которое состоится параллельно первому заседанию (парламента - ред.). Как вам известно, все оппозиционные партии, которые требуют повторных выборов в стране, соберутся у Метехи, где будет оформлена декларация. Все оппозиционные партии подпишут эту декларацию. Кроме того, депутаты, которые согласно данным ЦИК попадают в парламент, напишут заявление об отказе от мандатов, параллельно будут сняты все партийные списки", - заявил один из лидеров партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

В парламент Грузии по итогам выборов 31 октября прошли восемь оппозиционных партий и блоков. Они не признают итоги выборов, считая, что правящая партия "Грузинская мечта" сфальсифицировала выборы, и заявили о том, что не войдут в парламент десятого созыва.

В ближайшие дни должен пройти третий раунд переговоров между властью и оппозицией, организованный послами США и ЕС в Грузии. На данный момент по переговорам известно, что оппозиция требует проведения новых выборов в парламент, тогда как "Грузинская мечта" категорически против этого, называя это требование единственным невыполнимым.

"Третий раунд зависит от того, с насколько рациональным предложением придет "Грузинская мечта". Пока они не приходили с каким-либо предложением. Соответственно, на данном этапе не видна перспектива третьего раунда. Она появится, когда с их стороны будут конкретные предложения для рассмотрения", - заявил лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

Послы ЕС и США уже провели несколько предварительных встреч с лидерами оппозиции, чтобы сблизить позиции сторон, однако дата нового раунда пока остается неизвестной.

ЦИК Грузии в ближайшее время уже должен подвести итоги второго тура выборов, после чего в течение 20 дней будет назначено первое заседание парламента Грузии. Несмотря на бойкот оппозиции, парламент, в котором будет 90 депутатов "Грузинской мечты", все равно сможет начать работу и принимать законы.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.