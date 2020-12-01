Пресс-спикер ЦИК Грузии покинула должность

Микеладзе отметила, что решение покинуть занимаемую должно было для нее трудным, но важным

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе покинула занимаемую должность, об этом она напиcала на своей странице в соцсети Facebook.

Как заверила уже бывший пресс-спикер, она приняла это решение по собственному желанию.

"В жизни нам приходится принимать трудные, но важные решения, и, конечно же, каждый наш шаг должен соответствовать нашим собственным ценностям. Те из вас, кто хорошо знаком со мной, знают, что я всегда работала в местных и международных организациях, а также в государственном секторе, руководствуясь только принципами профессионализма, справедливости и добросовестности, и я всегда старалась внести, пусть даже небольшой, вклад в процесс развития нашей страны", – написала Микеладзе.

Она поблагодарила своих коллег, партнеров и журналистов, с которыми ее связывают давние как деловые, так и дружеские отношения.

Анна Микеладзе в последний раз появилась на брифинге в ЦИК в начале ноября. После этого информацию журналистам о результатах выборов сообщала и. о. пресс-спикера Натия Иоселиани.

В прессе сразу же стали появляться сообщения о том, что Микеладзе покинула должность из-за многочисленных фальсификаций в ходе выборов. Хотя в ЦИК официально не делали заявлений по поводу ее ухода.

По итогам выборов 31 октября в парламент Грузии прошли восемь оппозиционных партий и блоков. Они не признают итоги выборов, считая, что правящая партия "Грузинская мечта" сфальсифицировала их, и заявили о том, что не войдут в парламент десятого созыва.

Оппозиция требует отставки председателя ЦИК и всех тех, кто имеет отношение к фальсификации.