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Пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе. Парламентские выборы 2020

Пресс-спикер ЦИК Грузии покинула должность

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201201/250217211/Press-spiker-TsIK-Gruzii-pokinula-dolzhnost.html

Микеладзе отметила, что решение покинуть занимаемую должно было для нее трудным, но важным

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе покинула занимаемую должность, об этом она напиcала на своей странице в соцсети Facebook.

Как заверила уже бывший пресс-спикер, она приняла это решение по собственному желанию.

Натия Иоселиани, брифинг в ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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"В жизни нам приходится принимать трудные, но важные решения, и, конечно же, каждый наш шаг должен соответствовать нашим собственным ценностям. Те из вас, кто хорошо знаком со мной, знают, что я всегда работала в местных и международных организациях, а также в государственном секторе, руководствуясь только принципами профессионализма, справедливости и добросовестности, и я всегда старалась внести, пусть даже небольшой, вклад в процесс развития нашей страны", – написала Микеладзе.

Она поблагодарила своих коллег, партнеров и журналистов, с которыми ее связывают давние как деловые, так и дружеские отношения.

Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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Анна Микеладзе в последний раз появилась на брифинге в ЦИК в начале ноября. После этого информацию журналистам о результатах выборов сообщала и. о. пресс-спикера Натия Иоселиани.

В прессе сразу же стали появляться сообщения о том, что Микеладзе покинула должность из-за многочисленных фальсификаций в ходе выборов. Хотя в ЦИК официально не делали заявлений по поводу ее ухода.

По итогам выборов 31 октября в парламент Грузии прошли восемь оппозиционных партий и блоков. Они не признают итоги выборов, считая, что правящая партия "Грузинская мечта" сфальсифицировала их, и заявили о том, что не войдут в парламент десятого созыва.

Оппозиция требует отставки председателя ЦИК и всех тех, кто имеет отношение к фальсификации.



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