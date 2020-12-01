22:49 01 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9840
  • 100 RUB4.3704
  • USD3.3253
Поиск
Центральная избирательная комиссия Грузии

Названа дата объявления итогов выборов: что будет делать оппозиция

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Итоги выборов в парламент Грузии 2020: подсчет голосов (27)
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201201/250224796/Nazvana-data-obyavleniya-itogov-vyborov-chto-budet-delat-oppozitsiya.html

После подведения окончательных итогов президент Грузии в течение 10 дней назначит первое заседание парламента десятого созыва

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Центральная избирательная комиссия на заседании 3 декабря подведет окончательные итоги парламентских выборов, говорится в сообщении ведомства.

Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны - бюллетени для голосования
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
На сайте ЦИК Грузии появились предварительные результаты второго тура выборов

Согласно сообщению на сайте ЦИК, на заседании планируется подвести итоги второго тура мажоритарных выборов и общие итоги парламентских.

Выборы в парламент Грузии прошли 31 октября. По их итогам в 17 мажоритарных округах из 30 был назначен второй тур. Второй тур выборов мажоритарных депутатов проходил 22 ноября. Оппозиционные кандидаты отказались от участия в нем однако номинально в бюллетенях все же были.

После подведения окончательных итогов президент Грузии Саломе Зурабишвили назначит первое заседание парламента десятого созыва. Для этого у нее будет 10 дней.

Трудные выборы

По официальным итогам, правящая партия страны впервые в политической истории Грузии смогла сохранить власть.

Согласно предварительным подсчетам у партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" будет 90 мест в законодательном органе страны, что позволит ей выбирать председателя парламента и глав комитета, формировать правительство и принимать любые законы, без согласования с оппозицией.

Заал Удумашвили. Акция протеста у здания парламента Грузии 8 ноября 2020
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Планы грузинской оппозиции изменились: готовится новая декларация

Преодолевшие избирательный барьер восемь оппозиционных партий и блоков разделят между собой оставшиеся 60 мест и смогут оказывать влияние лишь на принятие поправок в Конституцию Грузии и закон о земле.

Однако, оппозиция не согласна с результатами выборов, утверждая, что правящая партия, используя свое влияние в ЦИК Грузии сфальсифицировала выборы. Более того, оппозиционные партии не намерены пользоваться своими депутатскими мандатами и собираются отозвать свои пропорциональные списки.

Кроме того, в последние несколько дней оппозиция начала активные консультации о подготовке акции в первый день заседания парламента. Она пройдет во дворе церкви Метехи, где прошедшие в парламент оппозиционные депутаты подпишут меморандум о том, что они не войдут в парламент и будут требовать проведения новых справедливых выборов.

До окончательного бойкота оппозиции, международные посредники – посольства ЕС и США, все еще пытаются найти компромисс между правящей партией и оппозицией, чтобы последняя не отказалась от мандатов.

Офис правящей партии Грузинская мечта на пр Руставели
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Наметились контуры компромисса" - в "Грузинской мечте" ждут встречи с оппозицией

Стороны уже провели два раунда переговоров, которые завершились озвучиванием требования новых выборов со стороны оппозиции. Что касается правящей партии, то "Грузинская мечта" должна озвучить свои предложения на третьем раунде переговоров, дата которых так и не назначена.

Между тем , первое заседание парламента должно пройти до 13 декабря и если договоренности не будет достигнуто, партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проведет его в одиночестве и из своих рядов будет выбирать всю структуру парламента.

В этом случае в парламенте будет одна фракция из 90 человек, которая будет в течение ближайших четырех лет проводить заседания и принимать все законы без критики оппонентов.

Двумя из первых ее решений будет утверждение кабинета министров и принятие бюджета на 2021 год.

Темы:
Итоги выборов в парламент Грузии 2020: подсчет голосов (27)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Сердце Чечни в Грозном
Памяти фотокора "России сегодня" Саида Царнаева - лучшие фотографии
США закрыли не менее 10 военных баз в Афганистане - видео
США закрыли не менее 10 военных баз в Афганистане - видео
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться