Названа дата объявления итогов выборов: что будет делать оппозиция

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Центральная избирательная комиссия на заседании 3 декабря подведет окончательные итоги парламентских выборов, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению на сайте ЦИК, на заседании планируется подвести итоги второго тура мажоритарных выборов и общие итоги парламентских.

Выборы в парламент Грузии прошли 31 октября. По их итогам в 17 мажоритарных округах из 30 был назначен второй тур. Второй тур выборов мажоритарных депутатов проходил 22 ноября. Оппозиционные кандидаты отказались от участия в нем однако номинально в бюллетенях все же были.

После подведения окончательных итогов президент Грузии Саломе Зурабишвили назначит первое заседание парламента десятого созыва. Для этого у нее будет 10 дней.

Трудные выборы

По официальным итогам, правящая партия страны впервые в политической истории Грузии смогла сохранить власть.

Согласно предварительным подсчетам у партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" будет 90 мест в законодательном органе страны, что позволит ей выбирать председателя парламента и глав комитета, формировать правительство и принимать любые законы, без согласования с оппозицией.

Преодолевшие избирательный барьер восемь оппозиционных партий и блоков разделят между собой оставшиеся 60 мест и смогут оказывать влияние лишь на принятие поправок в Конституцию Грузии и закон о земле.

Однако, оппозиция не согласна с результатами выборов, утверждая, что правящая партия, используя свое влияние в ЦИК Грузии сфальсифицировала выборы. Более того, оппозиционные партии не намерены пользоваться своими депутатскими мандатами и собираются отозвать свои пропорциональные списки.

Кроме того, в последние несколько дней оппозиция начала активные консультации о подготовке акции в первый день заседания парламента. Она пройдет во дворе церкви Метехи, где прошедшие в парламент оппозиционные депутаты подпишут меморандум о том, что они не войдут в парламент и будут требовать проведения новых справедливых выборов.

До окончательного бойкота оппозиции, международные посредники – посольства ЕС и США, все еще пытаются найти компромисс между правящей партией и оппозицией, чтобы последняя не отказалась от мандатов.

Стороны уже провели два раунда переговоров, которые завершились озвучиванием требования новых выборов со стороны оппозиции. Что касается правящей партии, то "Грузинская мечта" должна озвучить свои предложения на третьем раунде переговоров, дата которых так и не назначена.

Между тем , первое заседание парламента должно пройти до 13 декабря и если договоренности не будет достигнуто, партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проведет его в одиночестве и из своих рядов будет выбирать всю структуру парламента.

В этом случае в парламенте будет одна фракция из 90 человек, которая будет в течение ближайших четырех лет проводить заседания и принимать все законы без критики оппонентов.

Двумя из первых ее решений будет утверждение кабинета министров и принятие бюджета на 2021 год.