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Тбилисский городской суд

Тбилисский суд отложил рассмотрение дел Угулава и Мелия

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Громкие судебные процессы в Грузии (115)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201202/250231835/Tbilisskiy-sud-otlozhil-rassmotrenie-del-Ugulava-i-Meliya.html

Дела грузинских оппозиционных политиков Гиги Угулава, Ники Мелия и Ираклия Окруашвили оказались в списке отложенных

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд был вынужден отложить рассмотрение до 100 дел из-за технических вопросов, связанных с переходом на дистанционное рассмотрение дел, говорится в сообщении пресс-службы суда.

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Высший совет юстиции в своих рекомендациях к общим судам призвал перенести рассмотрение несрочных дел, а также призвал проводить рассмотрение дел дистанционно.

"Дистанционное рассмотрение дел внесло в повестку дня вопрос подготовки материально-технической базы, что требует определенного времени и ресурсов, из-за чего было отложено рассмотрение уголовных, административных и гражданских дел", - говорится в сообщении.

Суд отмечает, что всего пришлось отложить рассмотрение около 100 дел, чтобы не создавать перегрузки системы.

Тбилисский городской суд
© Sputnik / Alex Shlamov
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Среди отложенных дел были и дела грузинских оппозиционных политиков Гиги Угулава, Ники Мелия и Ираклия Окруашвили. Также суд отложил рассмотрение дела гендиректора и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.

Рассмотрение всех четырех дел началось в 2019 году. В марте 2020 года грузинские власти и оппозиция приняли решение отложить рассмотрение этих дел на предвыборный период, чтобы не создавать напряженности во время избирательной кампании. Очередные заседания должны были пройти с 7 по 15 декабря.

Темы:
Громкие судебные процессы в Грузии (115)


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