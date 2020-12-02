В НАТО заговорили об укреплении сотрудничества с Грузией

Под эгидой генсека НАТО Йенса Столтенберга была сформирована группа экспертов, которые заговорили о "более плотном сотрудничестве"

ТБИЛИСИ, 2 дек - Sputnik. В ближайшее десятилетие блоку НАТО необходимо активизировать сотрудничество с Грузией и Украиной, заявили эксперты в докладе NATO 2030, подготовленном по запросу генерального секретаря альянса.

"НАТО должна стремиться к расширению и укреплению сотрудничества с Украиной и Грузией", - сказано в документе.

Эксперты полагают, что эти демократические страны, стремящиеся к членству в НАТО, "находятся под постоянным внутренним и внешним давлением со стороны России".

В начале года была сформирована группа экспертов под эгидой генсека НАТО Йенса Столтенберга. Как ожидается, этот доклад будет использован в будущем для подготовки стратегии альянса, которая будет обсуждаться на предстоящем саммите в 2021 году.

Членство в Альянсе Грузии и Украине обещают уже не первый год, но каждый раз решение откладывается.

По мнению руководителя Института Евразии Гулбаата Рцхиладзе, заявление экспертов НАТО связано с усилением влияния России и Турции на Южном Кавказе.

"Разговоры о скорейшем вступлении Грузии в НАТО не являются нелогичными. ... Поэтому вполне может быть, что определенная часть экспертов, политиков уже торопится, поскольку Россия укрепила свое влияние после Карабахской войны на Южном Кавказе в определенном смысле. Но так же и Турция укрепила свое влияние, а у Запада определенные проблемы не только с Россией, но и с Турцией. По их мнению, пришло время задействовать рычаги влияния и затаскивать Грузию и Украину в НАТО во что бы то ни стало", - сказал Рцхиладзе в интервью Sputnik Грузия.

Грузия и НАТО

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира".

С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным, а в 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в Альянсе.

Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются.

Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого Альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.