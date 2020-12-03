Войти в парламент или нет? Каладзе заявил о разногласиях в оппозиции

Генсек правящей партии надеется, что в оппозиции есть политики, которые думают о грузинском государстве

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В грузинской оппозиции есть огромные разногласия по вопросу бойкота парламента десятого созыва, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.

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В парламент Грузии по итогам выборов 31 октября прошли восемь оппозиционных партий и блоков. Они не признают итоги выборов, считая, что правящая партия их сфальсифицировала. В качестве протеста оппозиционеры заявили, что откажутся от депутатских мандатов.

В ближайшие дни должен пройти третий раунд переговоров между властью и оппозицией, организованный послами США и ЕС в Грузии. На данный момент по переговорам известно, что оппозиция требует проведения новых выборов в парламент, тогда как "Грузинская мечта" категорически против этого, называя это требование единственным невыполнимым.

"Переговоры пока не завершены, поэтому пока рано говорить о том, какая конкретная партия примет решение войти в парламент. В оппозиционных партиях есть огромные разногласия, но надеюсь, что есть политики и партии, которые думают о государстве, и решения будут приняты исходя из этого", - заявил Каладзе журналистам.

Послы ЕС и США уже провели несколько предварительных встреч с лидерами оппозиции, чтобы сблизить позиции сторон, однако дата нового раунда пока остается неизвестной.

ЦИК Грузии в четверг должен подвести итоги второго тура выборов, после чего в течение 10 дней будет назначено первое заседание парламента Грузии. Несмотря на бойкот оппозиции, парламент, в котором будет 90 депутатов "Грузинской мечты", все равно сможет начать работу и принимать законы.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.