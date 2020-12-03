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Батуми - крупная акция протеста оппозиции 8 ноября 2020 против итогов парламентских выборов

Бессрочная акция протеста в Батуми: что происходит у Дома правительства Аджарии

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (63)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201203/250241536/Bessrochnaya-aktsiya-protesta-v-Batumi-chto-proiskhodit-u-Doma-pravitelstva-Adzharii.html

В отличие от вчерашней акции, на этот раз протест проходит без эксцессов и противостояния с полицией

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Очередная акция-перформанс с воздушными шарами прошла у здания Дома правительства Аджарии в Батуми, сообщает корреспондет Sputnik Грузия с места событий.

Стычки на акции протеста в Батуми, есть задержанные>>

Активисты оппозиционной партии "Лело" вместе с другими участниками акции прикрепили разноцветные воздушные шары под окнами кабинета председателя правительства АР Аджарии Торнике Рижвадзе.

В отличие от вчерашней акции, на этот раз перформанс прошел без эксцессов и противостояния с полицией.

"Перформансы с шариками продолжаются ежедневно. Вчера вся Грузия увидела позорный поступок "Грузинской мечты", и особенно Торнике Рижвадзе, который боится шариков, и людей задерживают за то, что они запускают шарики. Акция будет символически продолжена",- заявил член партии "Лело" Беги Такидзе.

Но на этом сегодняшний протест не закончился, активисты планируют различные перформансы - перед зданием Дома правительства Аджарии уже устроили ринг для соревнования в борьбе.

Акция протеста оппозиции у верхнего входа в парламент Грузии 30 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Третий день акции в Тбилиси: ситуация у парламента накалилась

Ситуация на акции мирная. На месте мобилизована полиция.

Накануне на акции в Батуми произошло столкновение между демонстрантами и полицейскими. Ситуация накалилась после того, как участники акции решили запустить в небо воздушные шары, чего им не позволили сделать полицейские. В результате были задержаны двое человек за оказание сопротивления полиции.

Судебный процесс активиста оппозиционной партии "Единое национальное движение" Резо Харадзе был отложен. А второй задержанный – Ираклий Чхвиркия был приговорен к семи дням административного ареста за неповиновение законному требованию полиции.

Бессрочная протестная акция у здания Дома правительства Аджарии проходит с 8 ноября. Ее участники требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. У Дома правительства Аджарии установлены палатки.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (63)


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