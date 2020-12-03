Бессрочная акция протеста в Батуми: что происходит у Дома правительства Аджарии

В отличие от вчерашней акции, на этот раз протест проходит без эксцессов и противостояния с полицией

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Очередная акция-перформанс с воздушными шарами прошла у здания Дома правительства Аджарии в Батуми, сообщает корреспондет Sputnik Грузия с места событий.

Стычки на акции протеста в Батуми, есть задержанные>>

Активисты оппозиционной партии "Лело" вместе с другими участниками акции прикрепили разноцветные воздушные шары под окнами кабинета председателя правительства АР Аджарии Торнике Рижвадзе.

В отличие от вчерашней акции, на этот раз перформанс прошел без эксцессов и противостояния с полицией.

"Перформансы с шариками продолжаются ежедневно. Вчера вся Грузия увидела позорный поступок "Грузинской мечты", и особенно Торнике Рижвадзе, который боится шариков, и людей задерживают за то, что они запускают шарики. Акция будет символически продолжена",- заявил член партии "Лело" Беги Такидзе.

Но на этом сегодняшний протест не закончился, активисты планируют различные перформансы - перед зданием Дома правительства Аджарии уже устроили ринг для соревнования в борьбе.

Ситуация на акции мирная. На месте мобилизована полиция.

Накануне на акции в Батуми произошло столкновение между демонстрантами и полицейскими. Ситуация накалилась после того, как участники акции решили запустить в небо воздушные шары, чего им не позволили сделать полицейские. В результате были задержаны двое человек за оказание сопротивления полиции.

Судебный процесс активиста оппозиционной партии "Единое национальное движение" Резо Харадзе был отложен. А второй задержанный – Ираклий Чхвиркия был приговорен к семи дням административного ареста за неповиновение законному требованию полиции.

Бессрочная протестная акция у здания Дома правительства Аджарии проходит с 8 ноября. Ее участники требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. У Дома правительства Аджарии установлены палатки.