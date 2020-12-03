ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. ЦИК Грузии подвел окончательные итоги выборов в парламент: у "Грузинской мечты" - 90 мандатов.

Согласно окончательным итогам парламентских выборов, правящая партия "Грузинская мечта" получила 90 мандатов из 150 в парламенте Грузии десятого созыва, заявила на брифинге пресс-спикер ЦИК Хатуна Иоселиани.

Парламентские выборы прошли 31 октября, 22 ноября состоялся второй тур в 17 мажоритарных округах. На заседании 3 декабря ЦИК Грузии подвел окончательные итоги выборов по итогам выборов.

Остальные 60 мандатов распределились следующим образом.

"Сила в единстве - Единое национальное движение" - 36 мандатов;

"Европейская Грузия – движение за свободу" - 5 мандатов;

"Лело для Грузии" - 4 мандата;

"Стратегия Агмашенебели" - 4 мандата;

"Альянс патриотов Грузии" - 4 мандата;

"Гирчи" - 4 мандата;

"Граждане" - 2 мандата;

"Лейбористская партия" - 1 мандат.

Таким образом правящая партия Грузии побила рекорд и в третий раз смогла сохранить власть по итогам выборов, выиграв мажоритарные выборы во всех округах и получив поддержку более 48% избирателей.

Между тем все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, итоги выборов не признают и собираются бойкотировать заседание парламента, аннулировав свои пропорциональные списки. До этого они бойкотировали второй тур мажоритарных выборов.

На данный момент между ними и "Грузинской мечтой" идет диалог при посредничестве посольств США и ЕС, третий раунд которого пройдет в ближайшее время.

Первое заседание парламента пройдет до 13 декабря. Дату назначит президент Грузии Саломе Зурабишвили.