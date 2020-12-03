Грузия занимает первое место в мире по свободе от коррупции в бизнес отношениях

В этом год, оценка Грузии в рейтинге улучшилась на 1 балл, по сравнению с прошлым годом, набрав 25 баллов

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузия заняла 28 место среди 194 стран в рейтинге коррупционных рисков (TRACE Matrix), по данным некоммерческой бизнес ассоциации TRACE International.

Ежегодные исследования основываются на четырех критериях – уровень взаимодействия бизнеса с государством, уровень антикоррупционного законодательства и его применения, уровень прозрачности правительства и государственных сервисов, а также уровень возможностей для гражданского контроля в стране, включая роль СМИ. Эти критерии включают в себя 9 подкомпонентов.

TRACE Matrix была разработана в сотрудничестве с американским аналитическим центром RAND Corporation в 2014 году.

"Мы лучшие в мире с точки зрения взаимодействия бизнеса и правительства. Это практически означает, что для того, чтобы воспользоваться нашими программами, нашей помощью, определенными государственными сервисами, и получения разрешений, бизнесу нет необходимости лично встречаться с госслужащими и иметь отношения с государственными", заявила глава Минэкономики Натия Турнава на брифинге в администрации правительства.

Грузия в новом рейтинге

В этом год, оценка Грузии в рейтинге улучшилась на 1 балл, по сравнению с прошлым годом, набрав 25 баллов. В 2019 году страна заняла 27 место с 26 баллами.

В Европе Грузия заняла 19 место, опередив 14 стран Евросоюза.

По методологии, каждой стране присваивается общий балл риска коррупции, и каждое направление оценивается от 1 до 100 баллов, где 1 балл указывает на низкий уровень или отсутствие коррупции, а 100 баллов - на высокий риск коррупции.

По взаимодействию бизнеса с властью, Грузия заработала 17 баллов, который основывается на низкий уровень коррупции в отношении с правительством (1 балл), низкие ожидания коррупции (35 баллов) и низкую регулирующую нагрузку (28 баллов). Этот показатель оценивается на основании того, как часто предпринимателям приходится вступать в контакт с чиновниками разных уровней и, соответственно, как часто возникает ситуация, в которой возможна дача взятки.

В данном индикаторе, Грузия опережает Канаду, Японию, Люксембург, Ирландию, США, Австрию, Бельгию, Францию, Литву, Латвию, Польшу, соседние страны и др.

За антикоррупционное законодательство Грузии присудили 39 баллов, а 26 баллов по прозрачности госслужб и государственных процедур. 28 баллов страна получила по уровню гражданского контроля.

Самой некоррумпированной страной мира была признана Ирландия. Второе место заняла Норвегия, третье досталось Финляндии, четвертое - Швеции, пятое – Новой Зеландии. В первую десятку самых некоррумпированных стран также вошли Нидерланды, Швейцария, Германия, Великобритания и Исландия.

По версии TRACE Matrix, самыми рискованными странами, с точки зрения коррупции, являются Северная Корея, Туркменистан, Южный Судан, Венесуэла и Эритрея.