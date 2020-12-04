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აჭარის უმაღლესი საბჭოს სხდომა

В Верховном совете Аджарии будут представители двух партий

photo: Supreme Council of the Autonomous Republic of Adjara / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201204/250249657/V-Verkhovnom-sovete-Adzharii-budut-vsego-dve-partii.html

Итоговое заседание Верховной избирательной комиссии Аджарии проходило на фоне громкой акции протеста

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Верховная избирательная комиссия Аджарской АР подвела итоги выборов в Верховный совет Аджарии, согласно которым в законодательном органе будут всего две партии – правящая команда "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционное "Единое национальное движение". 

Батуми - крупная акция протеста оппозиции 8 ноября 2020 против итогов парламентских выборов
© Sputnik / Seyran Baroyan
Бессрочная акция протеста в Батуми: что происходит у Дома правительства Аджарии

Выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики прошли параллельно с парламентскими выборами 31 октября.

Согласно окончательным итогам голосования, в Верховном совете большинство будет у правящей партии "Грузинская мечта", которая получила 14 мест, остальные семь кресел займут представители бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Итоговое заседание Верховной избирательной комиссии проходило на фоне громкой акции протеста. Представители оппозиционных партий и гражданского общества утверждают, что выборы были сфальсифицированы и в знак протеста принесли на акцию символический "сертификат фальсификатора" для председателя комиссии Пармена Джалагония.



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