В Верховном совете Аджарии будут представители двух партий

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Верховная избирательная комиссия Аджарской АР подвела итоги выборов в Верховный совет Аджарии, согласно которым в законодательном органе будут всего две партии – правящая команда "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционное "Единое национальное движение".

Выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики прошли параллельно с парламентскими выборами 31 октября.

Согласно окончательным итогам голосования, в Верховном совете большинство будет у правящей партии "Грузинская мечта", которая получила 14 мест, остальные семь кресел займут представители бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Итоговое заседание Верховной избирательной комиссии проходило на фоне громкой акции протеста. Представители оппозиционных партий и гражданского общества утверждают, что выборы были сфальсифицированы и в знак протеста принесли на акцию символический "сертификат фальсификатора" для председателя комиссии Пармена Джалагония.