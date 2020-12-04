"Гром среди ясного неба" – что происходит в партии "Гирчи"

Члены партии, о которых написал Джапаридзе, находятся в полном недоумении и хотят разобраться в ситуации

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Член оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия исключает разногласия с его однопартийцем Зурабом Джапаридзе и называет опубликованный им статус в соцсети "громом среди ясного неба".

"Пути разошлись" – Джапаридзе сообщил о расколе в партии "Гирчи">>

Один из основателей и лидеров самой неординарной грузинской партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе накануне опубликовал статус в закрытой группе партии, в котором сообщил о расколе с соратниками. Оппозиционер рассказал о разногласиях с членами партии Сандро Раквиашвили, Вахтангом Мегрелишвили и Яго Хвичия. Однако о конкретных причинах Джапаридзе не стал говорить публично.

"В целом, я и Зура смотрим на мир одинаково и разногласий не может быть. Думаю, что для нас это как гром среди ясного неба... Я тоже вместе с вами очень хочу разобраться, что было причиной поста. Я действительно не знаю и, в отличие от Вахо Мегрелишвили, у меня не было с ним конфликта. Позавчера мы были друзьями... Что произошло с Зурой Джапаридзе я не знаю и думаю, что мой друг нуждается в помощи", – пишет Хвичия.

Что происходит с Джапаридзе не знают также Раквиашвили и Мегрелишвили, для которых статус также оказался сюрпризом. Пока также неизвестно, собирается ли Джапаридзе уходить из партии или он намерен исключить из нее других.

Вместе с тем Раквиашвили исключает, что это может быть связано с переговорами с оппозицией. По его словам, позиции всех членов партии по указанному вопросу были едины.

Раскол в "Гирчи" комментируют в оппозиции. По словам члена партии "Европейская Грузия" Ирмы Надирашвили, ситуация в конкретной оппозиционной партии является внутренней кухней этой оппозиционной партии, однако, тем не менее, это может оказать влияние на общую картину.

"В целом, раскол в оппозиционном спектре, даже если это происходит вокруг конкретной партии, не в пользу этих процессов. Однако я воздержусь от любых предварительных ожиданий и дождусь заявления "Гирчи", – заявила Надирашвили.

"Гирчи" ("Шишка") появилась на политической арене Грузии в 2015 году. Партию создали три представителя бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Сама партия либеральной направленности, славится своими неординарными поступками и умением перехитрить закон. Можно сказать, что "Гирчи" сыграла не последнюю роль в декриминализации потребления марихуаны в Грузии.