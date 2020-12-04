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Лидер партии Гирчи Зураб Джапаридзе

"Гром среди ясного неба" – что происходит в партии "Гирчи"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (69)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201204/250250358/Grom-sredi-yasnogo-neba--chto-proiskhodit-v-partii-Girchi.html

Члены партии, о которых написал Джапаридзе, находятся в полном недоумении и хотят разобраться в ситуации

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Член оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия исключает разногласия с его однопартийцем Зурабом Джапаридзе и называет опубликованный им статус в соцсети "громом среди ясного неба".

"Пути разошлись" – Джапаридзе сообщил о расколе в партии "Гирчи">>

Один из основателей и лидеров самой неординарной грузинской партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе накануне опубликовал статус в закрытой группе партии, в котором сообщил о расколе с соратниками. Оппозиционер рассказал о разногласиях с членами партии Сандро Раквиашвили, Вахтангом Мегрелишвили и Яго Хвичия. Однако о конкретных причинах Джапаридзе не стал говорить публично.

"В целом, я и Зура смотрим на мир одинаково и разногласий не может быть. Думаю, что для нас это как гром среди ясного неба... Я тоже вместе с вами очень хочу разобраться, что было причиной поста. Я действительно не знаю и, в отличие от Вахо Мегрелишвили, у меня не было с ним конфликта. Позавчера мы были друзьями... Что произошло с Зурой Джапаридзе я не знаю и думаю, что мой друг нуждается в помощи", – пишет Хвичия.

Что происходит с Джапаридзе не знают также Раквиашвили и Мегрелишвили, для которых статус также оказался сюрпризом. Пока также неизвестно, собирается ли Джапаридзе уходить из партии или он намерен исключить из нее других.

Зураб Джапаридзе. Гирчи среди болельщиков. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
© Sputnik / Shota Nozadze
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Вместе с тем Раквиашвили исключает, что это может быть связано с переговорами с оппозицией. По его словам, позиции всех членов партии по указанному вопросу были едины.

Раскол в "Гирчи" комментируют в оппозиции. По словам члена партии "Европейская Грузия" Ирмы Надирашвили, ситуация в конкретной оппозиционной партии является внутренней кухней этой оппозиционной партии, однако, тем не менее, это может оказать влияние на общую картину.

"В целом, раскол в оппозиционном спектре, даже если это происходит вокруг конкретной партии, не в пользу этих процессов. Однако я воздержусь от любых предварительных ожиданий и дождусь заявления "Гирчи", – заявила Надирашвили.

"Гирчи" ("Шишка") появилась на политической арене Грузии в 2015 году. Партию создали три представителя бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Сама партия либеральной направленности, славится своими неординарными поступками и умением перехитрить закон. Можно сказать, что "Гирчи" сыграла не последнюю роль в декриминализации потребления марихуаны в Грузии.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (69)


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