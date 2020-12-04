В "Грузинской мечте" ответили на критику в адрес Минздрава

Политики, которые пытаются очернить систему здравоохранения, сами организовывали массовые собрания людей без соблюдения каких-либо мер безопасности, отметил Мдинарадзе

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Оппозиционные силы пытаются намеренно дискредитировать систему здравоохранения Грузии, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе на брифинге в пятницу.

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Представители ряда оппозиционных партий не раз обвиняли главу Минздрава Грузии Екатерину Тикарадзе в некомпетентности, а ее меры борьбы с коронавирусом называли неэффективными.

"Попытка дискредитации не только министра, но и всей системы здравоохранения - это неправильно", - сказал Мдинарадзе, подчеркнув, что это мешает борьбе со смертельно опасной инфекцией.

По его словам, общественность не раз становилась свидетелем того, как представители политических сил, которые сейчас пытаются очернить систему здравоохранения, сами организовывали массовые собрания людей без соблюдения каких-либо мер безопасности.

"Вы знаете, что по этому поводу было озвучено не одно предупреждение как со стороны специалистов, так и с нашей стороны", - сказал Мдинарадзе.

Отставки министра здравоохранения требуют активисты, объявившие бессрочную акцию протеста перед зданием парламента Грузии. По их словам, Тикарадзе "не имеет морального права" оставаться на этой должности. Ранее, глава Минздрава в эфире одного из грузинских телеканалов заявила, что не собирается покидать свой пост.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, ежедневно выявляют несколько тысяч инфицированных, десятки пациентов погибают.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы, рестораны и кафе могут работать только на доставку. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.