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Тюремная камера

Соратник экс-министра обороны Грузии будет ждать приговора в тюрьме

© CC0 / Pixabay
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201204/250252466/Soratnik-eks-ministra-oborony-Gruzii-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme.html

Вашакмадзе является членом партии Ираклия Окруашвили и принимает активное участие в акциях протеста

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Потийский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для члена оппозиционной партии "Победившая Грузия" Аслана Вашакмадзе, который обвиняется в нападении на полицейского и в призыве к насилию над полицейскими.

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Полиция задержала Вашакмадзе 2 декабря за нападение на полицейского. Буквально за день до этого 36-летний политик оказался в центре скандала из-за опубликованного в соцсетях видео с угрозой в адрес полицейских.

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© Sputnik / STRINGER
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Адвокат обвиняемого Георгий Гогинава заявляет, что его подзащитный уже извинился по поводу распространенного в соцсети видеообращения. Что касается нападения на полицейских, то адвокат считает указанные обвинения необоснованными. Сторона защиты требовала освободить обвиняемого под залог.

В своем видеообращении Вашакмадзе выражался агрессивно с нецензурной лексикой и призывал граждан физически расправиться с полицейскими. В частности, Вашакмадзе призывал поймать одного полицейского и примерно наказать. Позднее политик стер видео и выложил новое, в котором извинился перед обществом.

В связи с указанным фактом МВД возбудило уголовное дело по статье "публичный призыв к насильственным действиям" и незамедлительно начались следственные мероприятия.

В рамках расследования сотрудники полиции встретились с Вашакмадзе в городе Поти, чтобы вызвать его в следственный орган в качестве свидетеля. В это время Вашакмадзе напал на полицейских и нанес им физические оскорбления.

По информации Прокуратуры Грузии, Вашакмадзе предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса – по факту "публичного призыва к насильственным действиям" и "нападения на полицейского". Задержанному грозит лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.



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