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Будет ли третий раунд переговоров: оппозиция передала требования властям Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (114)
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Оппозиция и иностранные посредники договорились не разглашать детали документа до передачи его правящей партии

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Семь оппозиционных партий передали через послов Евросоюза и США свои требования правящей партии "Грузинская мечта - демократической Грузии" и ждут теперь ответа, от которого будет зависеть, будет ли третий раунд переговоров.

Оппозиционные партии накануне разработали совместный документ своих предложений по поводу решения политического кризиса в Грузии. В разработке документа участвовали все оппозиционные партии, кроме "Альянса патриотов", который хоть и поддерживает требование досрочных выборов, в общих консультациях не участвует.

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"Все требования, которые есть у оппозиции, и наше видение решения кризиса, чтобы страна двигалась вперед, сформулированы и в детальной письменной форме переданы послам. У нас была просьба к ним как к посредникам переговоров официально передать этот документ "Грузинской мечте", и мы ждем ее ответ", - сказал лидер партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

При этом, он отметил, что стороны договорились не разглашать детали документа до передачи его правящей партии.

Посольства ЕС и США являются главными посредниками между оппозицией и властью. В начале 2020 года им удалось привести стороны к соглашению, на основании которого изменилась система выборов в парламент. После парламентских выборов они также устроили две встречи для противоборствующих сторон, которые закончились безрезультатно.

В то же время лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили отметил, что оппозиция надеется на документальный ответ от правящей силы.

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"Мы ждет ответа "Грузинской мечты" на наше предложение не на пресс-коференции, а в том формате, в котором передали мы", - сказал Элисашвили.

Чуть больше деталей по поводу документа раскрыл лидер партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.

"Предметом переговоров является политическое соглашение. Вход оппозиции в парламент является шагом, исходящим из политического соглашения, поэтому на переговорах мы будем говорить о деталях политического соглашения", - сказал Джапаридзе.

При этом он подчеркнул, что требование новых выборов остается в силе, однако о деталях возможно соглашение. Также Джапаридзе отметил, что несмотря на то, что "Альянс патриотов" не участвовал во встрече, оппозиция отправит ему документ, по которому идет соглашение.

В оппозиции не скрывают, что от ответа правящей партии "Грузинская мечта" будет зависеть, состоится ли третий раунд переговоров с "Грузинской мечтой".

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На данном этапе оппозиция не признает итогов парламентских выборов, согласно которым правящая партия получила 90 мест в парламенте и право независимо принимать законы и формировать правительство, и не собирается участвовать в работе парламента.

В правящей партии же надеются на положительных исход переговоров и на то, что если не все, то часть партий все же окажется в парламенте. При этом они заявляют, что не собираются соглашаться на назначение новых выборов.

Восемь оппозиционных партий Грузии по итогам выборов получили 60 мест в парламенте. Однако они не признают итогов голосования и отказываются участвовать в работе парламента, когда тот соберется на первую сессию. Для разрешения политического кризиса послы ЕС и США организовали площадку для переговоров оппозиции с правящей партией "Грузинская мечта", которая смогла сохранить власть на третий срок.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (114)
Теги:
Грузинская мечта, Единое Нацдвижение, выборы, Грузия


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