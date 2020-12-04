Раскол в оппозиционной партии: кто останется в "Гирчи"

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Основатель партии "Гирчи" Зура Джапаридзе утверждает, что не покидал партию, а просто сообщил о разногласиях, остальное будут решать ее сторонники.

Ранее лидер Джапаридзе в закрытой группе партии написал, что его пути и пути трех главных фигур партии Яго Хвичия, Вахтанга Мегрелишвили и Сандро Рахвиашвили разошлись и он не собирается с ними делать "Гирчи".

"Я не покидал партию, "Гирчи" едина на переговорах с оппозицией. Что касается статуса, то я могу повторить это публично: наши пути разошлись, остальное покажет будущее. Партия – это не я и не эти люди. Кто будет в "Гирчи", решат сторонники, те люди, которые вложили в "Гирчи" свое время, энергию и деньги. Я остаюсь лидером "Гирчи", - сказал Джапаридзе.

При этом он отметил, что причиной разногласий стали не депутатские мандаты, а условия совместной работы.

"Были условия, которые я предлагал этим людям, чтобы мы вместе продолжили делать дело, но что они мне сказали, что это неприемлемо, после этого я прекратил разговаривать с этими людьми", - сказал Джапаридзе.

Между тем другие лидеры "Гирчи", которые ранее заявляли, что им непонятна позиция Джапаридзе и она была для них неожиданной, к вечеру отказались давать комментарии, заявив, что поговорят с Джапаридзе лично и после сделают заявления.

"Гирчи" ("Шишка") появилась на политической арене Грузии в 2015 году. Партию создали три представителя бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Сама партия либеральной направленности, славится своими неординарными поступками и умением перехитрить закон. Благодаря своему иску в Конституционный суд "Гирчи" добилась декриминализации потребления марихуаны в Грузии.