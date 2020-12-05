Зураб Джапаридзе открыто заговорил о расколе в "Гирчи" и разделе имущества партии

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Скандал в самой оригинальной грузинской партии "Гирчи" набирает обороты: основатель политической силы Зураб Джапаридзе предложил членам партии голосование о том, кому достанется ее имя и имущество.

Накануне Джапаридзе в закрытой группе партии написал, что его пути и пути трех главных фигур партии – Яго Хвичия, Вахтанга Мегрелишвили и Сандро Рахвиашвили – разошлись, поэтому он не собирается с ними работать в "Гирчи". Однако при этом, он заявил журналистам, что остается в партии.

В новом посте, также в закрытой группе только для членов партии, Джапаридзе рассказал о разговоре с Хвичия, Мегрелишвили и Рахвиашвили.

"Я предложил им разойтись мирно – нам (Джапаридзе и сооснователю партии Георгию Хачидзе – ред.) останется только имя и основная Facebook-страница партии, а им – все остальное: организация "Библейская свобода" с ее доходами, портал со своими пожертвованиями, веб-страница, остальные группы в Facebook, мебель, инвентарь. В ответ мне сначала посоветовали успокоиться, потом предположили, что я "человек СГБ", а после снова посоветовали уйти, заявив, что у меня в имени есть "Гирчи" и я должен довольствоваться этим", – написал Джапаридзе.

Теперь основатель партии заявил, что выносит на голосование среди ее членов вопрос, кому достанется имя "Гирчи" и страница политической силы в Facebook.

"Мы предлагаем вам решить вопрос, кому остается партия и страница, сделав голосование по обоим вопросам просто с технической точки зрения. Мы ждем ответа до конца дня. Можно провести голосование завтра. Если ваше решение будет в их пользу, мы (Джапаридзе и Хачидзе – ред.) откажемся от всего и начнем с нуля. Мы к этому готовы", – написал Джапаридзе.

"Гирчи" ("Шишка") появилась на политической арене Грузии в 2015 году. Партию создали три представителя бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Сама партия либеральной направленности, славится своими неординарными поступками и умением перехитрить закон. Благодаря своему иску в Конституционный суд "Гирчи" добилась декриминализации потребления марихуаны в Грузии.