Раскол в грузинской оппозиции перед первым заседанием парламента: что делят партии

Перед третьим раундом переговоров между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и восьмью оппозиционными партиями, в рядах оппозиции начались разногласия.

Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент по итогам выборов 31 октября, до сегодняшнего дня придерживались единой позиции на переговорах с властью, организованных посольствами США и ЕС, и требовали новых выборов в парламент. Они считают выборы сфальсифицированными и отказываются входить в парламент.

Причиной разногласий стал документ, составленный семью из восьми оппозиционных партий, который предусматривает новые условия решения политического кризиса. Этот документ накануне оппозиция представила посредникам переговоров и теперь ждет ответа правящей партии. По просьбе посредников обновленные требования оппозиции не разглашаются и единственное, что о них известно, что требование досрочных выборов остается в силе.

"Мне Бадри Джапаридзе (лидер партии "Лело для Грузии" - ред.) прислал материалы, которые оппозиция передала послам. Там есть два пункта, которые категорически неприемлемы для нас, но я не могу о них сказать, так как сами авторы не говорят о них публично. Один из этих пунктов я и моя команда воспринимаем в целом как договор с властью", – написала лидер "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили в соцсети Facebook.

"Альянс патриотов Грузии" не участвует в общих переговорах внутри оппозиции, предпочитая держаться в стороне. Однако на переговорах с властью партия придерживается общей идеи оппозиции о досрочных выборах в парламент и бойкоте работы вновь избранного законодательного органа.

В оппозиции, вопреки ожиданиям общества и экспертов, к позиции Ирмы Инашвили отнеслись без критики и заявили о готовности продолжить с ней диалог.

"Я думаю, тут произошло какое-то недопонимание. Я лично встречусь с Ирмой, и мы выясним все детали", – сказал Бадри Джапаридзе.

Лидер партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава, в свою очередь, заявил, что "Альянс патриотов" имеет право на свое мнение.

"У меня есть единственная просьба к госпоже Ирме и в целом к "Альянсу патриотов" – пусть не входят в парламент. В остальном они могут говорить, что хотят", – сказал Угулава.

Раскол в "Гирчи"

Пока оппозиция выясняет предмет переговоров с властью, одна из партий – участниц переговоров дала трещину изнутри.

Последние два дня страсти кипят в "Гирчи", где основатель партии Зураб Джапаридзе начал открытый конфликт с ее тремя лидерами Яго Хвичия, Вахтанга Мегрелишвили и Сандро Рахвиашвили.

Конфликт дошел до того, что они начали раздел имущества, и члены партии должны решать кому достанется ее имя и имущество.

И хотя стороны уверяют, что внутрипартийный конфликт не влияет на решение "Гирчи" поддерживать оппозиционное единство, у многих экспертов это уже вызвало сомнения, тем более что все конфликтующие по итогам выборов прошли в парламент и теперь, кто и кого будет представлять на переговорах, не совсем понятно.

Между тем дата переговоров, как и дата первого заседания парламента десятого созыва приближаются с каждым днем. Согласно законодательству Грузии, оно должно пройти уже на следующей неделе.