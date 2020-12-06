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Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года

Протестующие в Батуми готовы встретить Новый год на улице

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (116)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201206/250264006/Protestuyuschie-v-Batumi-gotovy-vstretit-Novyy-god-na-ulitse.html

Участники акции требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Участники акции протеста у здания Дома правительства Аджарии в Батуми не исключают, что им придется встретить Новый год на улице, если их требования не будут услышаны, сообщает корр. Sputnik Грузия.

Акции протеста сторонников оппозиции в Батуми длятся уже больше месяца. Ее участники требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. У Дома правительства Аджарии установлены палатки.

Батуми - крупная акция протеста оппозиции 8 ноября 2020 против итогов парламентских выборов
© Sputnik / Seyran Baroyan
Бессрочная акция протеста в Батуми: что происходит у Дома правительства Аджарии

"Мы можем встретить здесь и Новый год", - заявил в ходе сегодняшней акции член "Единого национального движения" Мирдат Камададзе.

Участники акции принесли к Дому правительства елку, которую украсили фотографиями продуктов праздничного новогоднего стола. Внизу каждого фото указана сумма, символизирующая повышение цен в Грузии.

Сегодня же на акции участники анонсировали начало Facebook-трансляций, которые планируется запустить через 2-3 дня. У каждой трансляции будет свой ведущий, а темами станут проблемы, существующие в регионе.

Некоторые из протестующих остаются на территории даже ночью. Оппозиция назвала место проведения акции "Свободным кварталом". Здесь не признают не только результаты выборов, но и введенные из-за пандемии ограничения.

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Активисты установили на площади мини-кафе и обещают принести прилавки, где люди, оставшиеся без средств к существованию, смогут заняться торговлей.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (116)
Теги:
Акция протеста, Батуми, Грузия


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