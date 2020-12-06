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Акция оппозиции против итогов выборов у здания парламента. 01.11.2020

Переговоры между "Грузинской мечтой" и оппозицией могут состояться завтра

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (118)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201206/250264783/Peregovory-mezhdu-Gruzinskoy-mechtoy-i-oppozitsiey-mogut-sostoyatsya-zavtra.html

Оппозиционные политики получили от "Грузинской мечты" ответное письмо на свои требования, официально отправленные правящей партии

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В центральном офисе партии "Лело для Грузии" завершилась встреча лидеров грузинской оппозиции, на которой было принято решение провести третий раунд переговоров с правящей партией при посредничестве международных дипломатов в ближайшие дни, возможно, даже в понедельник, 7 декабря.

Встреча лидеров оппозиции продолжалась несколько часов. Оппозиционные политики подтвердили, что получили от "Грузинской мечты" ответное письмо на свои требования, официально отправленные правящей партии в пятницу. Однако они не пояснили, какие именно темы были подняты в письме.

Акция оппозиции в масках у здания парламента Грузии. Стычка с полицией
© Sputnik / STRINGER
Будет ли третий раунд переговоров: оппозиция передала требования властям Грузии

"Мы не публикуем документы, которые получаем друг от друга, если между нами нет договоренности по этому поводу. Наша задача - достичь политического соглашения, чтобы разрядить политический кризис. Мы будем работать над этим постоянно, и я надеюсь, что между "Грузинской мечтой" и другими партиями будет достигнуто соглашение. Для этого обе стороны должны предпринять шаги навстречу друг другу", - сказал генеральный секретарь партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.

Не исключает, что третий раунд переговоров состоится в понедельник, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

"Не исключено, что завтра может состояться встреча, где будут присутствовать представители власти, так что посмотрим, как будут развиваться события. Насколько я знаю, правительство отрицательно отреагировало на предложение оппозиции провести плебисцит, что очень странно, потому что если правительство убеждено, что народ отвергнет требование оппозиции, тогда не вижу проблемы в проведении плебисцита", - сказала Нино Бурджанадзе.

Акция протеста оппозиции 14 ноября 2020 года - выступает Давид Бакрадзе
© Sputnik / STRINGER
Оппозиция и "Мечта" обозначили границы компромисса перед третьим раундом переговоров

Посольства ЕС и США являются главными посредниками между оппозицией и властью. В начале 2020 года им удалось привести стороны к соглашению, на основании которого изменилась система выборов в парламент. После парламентских выборов они также устроили две встречи для противоборствующих сторон, которые закончились безрезультатно.

На данном этапе оппозиция не признает итогов парламентских выборов, согласно которым правящая партия получила 90 мест в парламенте и право независимо принимать законы и формировать правительство, и не собирается участвовать в работе парламента.

В правящей партии же надеются на положительных исход переговоров и на то, что если не все, то часть партий все же окажется в парламенте. При этом они заявляют, что не собираются соглашаться на назначение новых выборов.

Восемь оппозиционных партий Грузии по итогам выборов получили 60 мест в парламенте. Однако они не признают итогов голосования и отказываются участвовать в работе парламента, когда тот соберется на первую сессию. Для разрешения политического кризиса послы ЕС и США организовали площадку для переговоров оппозиции с правящей партией "Грузинская мечта", которая смогла сохранить власть на третий срок.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (118)
Теги:
Нино Бурджанадзе, Грузинская мечта, Грузия


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